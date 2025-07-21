高國晉也是新冠防疫大功臣 疾管署細數付出表達哀慟

中華民國重症醫學會在官網公布理事長高國晉辭世的訊息，並表示沉痛哀悼。（擷取自重症醫學會官網）

〔記者林惠琴／台北報導〕中華民國重症醫學會理事長高國晉驚傳於辦公室倒地不起，並於昨（20）日辭世，享年59歲。疾管署今（21）日發出聲明表示，衛福部長邱泰源和疾管署長莊人祥細數其防疫貢獻，並代表全體防疫同仁表達無限哀慟與不捨，感念其專業奉獻、仁心典範，以及在公衛領域共同守護國人健康的付出。

疾管署指出，高國晉從2020年1月至2023年5月，均持續擔任嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心「專家諮詢小組」委員，積極投入防疫政策規劃與決策工作，為我國病例通報條件的訂定、邊境檢疫策略的制定，以及國內檢驗與醫療量能的盤點整備等疫情初期的應變工作，提供關鍵建議與科學依據。

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疾管署也提到，2021年5月本土疫情快速升溫，指揮中心緊急成立「COVID-19重症個案臨床處置專家諮詢小組」，高國晉再次挺身而出，擔任重要諮詢委員。不只積極參與線上直播講座、臨床病例諮詢與研討會，深入分享重症個案臨床處置經驗、與國際病例預後比較分析，並對我國醫療體系提出具體改善建議。

疾管署指出，高國晉講授內容後續彙整成冊為《COVID-19重症照護關鍵紀實》，成為我國重症照護領域的重要參考資料。作為重症專家諮詢小組代表之一，他也在指揮中心2021年底舉辦的「關鍵『疫』戰，感謝有您」典禮獲指揮中心頒贈感謝狀。

此外，高國晉於2020年至2021年主編胸腔暨重症加護醫學會的「新型冠狀病毒（COVID-19）感染併發急性呼吸衰竭臨床處置指引」；參與編著重症醫學會、急救加護醫學會、胸腔暨重症醫學會合編之「新型冠狀病毒感染（COVID-19）重症照護暫行共識」、「濕化高流量氧氣重症治療-台灣專家共識」等重要指引。

疾管署強調，驟聞「高委員」猝然辭世，疾管署上下均難以置信此噩耗，沉痛哀悼這位長年協助防疫工作、深受敬重的防疫夥伴。

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