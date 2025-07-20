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健康 > 杏林動態

新竹台大分院「里鄰健康日」慶130周年 加碼超音波義診

2025/07/20 12:11

新竹台大分院「里鄰健康日」透過趣味互動教導小朋友正確洗手。（新竹台大分院提供）

新竹台大分院「里鄰健康日」透過趣味互動教導小朋友正確洗手。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹台大分院慶祝台大醫院創院130周年，今天上午在竹北院區舉辦「里鄰健康日」，結合健康篩檢、親子體適能、主題衛教、在地市集與永續手作等多元內容，還有免費的腹部與心臟超音波檢查，整個活動吸引近500名鄉親參與。

活動由竹仁社區「活力靚舞班」熱力開場，接著是親子體適能課程，由三棵小樹體適能教練團隊帶領，透過遊戲融合運動，增進親子互動，也提升健康意識。民眾依據闖關卡參與各式互動攤位，從衛教、義診到創意體驗，內容多元、老少皆宜。

新竹台大分院「里鄰健康日」設置多元衛教攤位，涵蓋感染預防。（新竹台大分院提供）

新竹台大分院「里鄰健康日」設置多元衛教攤位，涵蓋感染預防。（新竹台大分院提供）

新竹台大分院院長余忠仁表示，台大醫院130周年系列活動，不只是回顧歷史，更是展望未來醫療的責任與價值。醫療體系的使命，除了提供病人診療服務，更要走進社區，回應社會需求，守護下一代的健康與生活品質。「里鄰健康日」正是體現此一理念的具體行動。

為響應「世界肝炎日」，新竹台大分院團隊攜手肝病防治學術基金會舉辦「全民超了沒？」超音波義診，針對40歲以上民眾提供免費腹部與心臟超音波檢查，單日服務達250人次，提升肝膽疾病早期篩檢率，深獲好評。

此外，活動融入ESG精神與永續理念，設有絹印DIY、療癒手作及結合健康與友善農作的在地市集，鼓勵民眾從日常實踐健康生活與環境友善。現場衛教攤位涵蓋感染預防、腸道保健、肌力測試、達文西手術及社會工作等主題，搭配互動遊戲與集點機制，提升民眾參與度與健康識能。

新竹台大分院「里鄰健康日」的絹印DIY活動吸引大小朋友熱情參與，在創作中體驗。（新竹台大分院提供）

新竹台大分院「里鄰健康日」的絹印DIY活動吸引大小朋友熱情參與，在創作中體驗。（新竹台大分院提供）

新竹台大分院「里鄰健康日」今天登場，規劃健康篩檢等多元活動內容。（新竹台大分院提供）

新竹台大分院「里鄰健康日」今天登場，規劃健康篩檢等多元活動內容。（新竹台大分院提供）

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