限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
台南市立博物館啟動防疫 石獅嘴巴也要注意防蚊
〔記者洪瑞琴／台南報導〕近期台南連遭颱風與豪雨，加上高溫潮濕，登革熱、屈公病等病媒蚊風險升高。台南市立博物館啟動全館防疫行動，從石獅嘴巴到陰暗角落逐一巡檢清理，讓文化據點也能成為城市防疫陣線。
南市文化局長黃雅玲指出，因應豪雨後的積水與落葉堆積，館方已全面展開巡檢與清理，針對石獅嘴部、低窪陰暗處等高風險點加強處理，並與中西區公所合作投放防蚊藥劑至排水孔與隱密處，確保防疫無死角。未來將持續透過展覽與推廣活動深化民眾認知，讓防疫成為日常習慣。
請繼續往下閱讀...
台南市立博物館館長何秋蓮表示，目前市博正進行「上府城」特展，展示的城瓦與城牆遺構，原本是先人以斜屋頂、排水孔與暗溝設計，迅速導水離牆，防止積水滲漏損壞建築。如今也啟發現代人檢視屋頂死角、排水系統，以及帆布覆蓋下的積水點，將歷史智慧轉化為防疫行動指南，讓古蹟不只述說歷史，也能守護健康。
公共衛生是宜居城市的重要基石，館方將文化導覽與防疫教育結合，讓民眾在欣賞文物時，也學會檢視生活環境，成為文化行政推動公共衛生的防守線一環。何秋蓮表示，防治登革熱不只是暑假的「必修課」，更是全年必備的生活技能，邀大家一起學會當個防蚊小尖兵，讓文化與健康共同守護城市。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應