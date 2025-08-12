健康網》長期吞胃藥致癌 藥師曝「3招」降風險

藥師胡廷岳說，由於胃藥會讓胃酸變得不酸，進而減少殺菌作用，勿長期吃胃藥，有助避免9成胃癌成因；情境照。（圖取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕胃藥是國人常服用的藥品之一，但你知道嗎？長期吃胃藥也會帶來致癌風險！藥師胡廷岳指出，台灣胃癌患者中，多數是因感染幽門桿菌所致，而此菌造成的胃癌，其實與胃藥非常有關。由於胃藥會讓胃酸變得不酸，進而減少殺菌作用，因此建議不要長期吃胃藥、治療幽門桿菌時抗生素須按時服完、飲食採公筷母匙，斷開傳染鏈，掌握以上3原則，有助避免9成胃癌成因。

幽門桿菌為胃癌背後凶手

長期吃胃藥會讓人得胃癌嗎？胡廷岳於臉書專頁「減藥藥師-胡廷岳」發文表示，答案是會。根據2018年發表的全球癌症存活率監測，過去20年間，台灣胃癌存活率僅提升3％，遠遠落後於日本和韓國。但你知道嗎？真正讓我們罹患胃癌的主要病因，其實並不是燒烤、泡麵、加工食品，而是潛伏在胃裡的幽門螺旋桿菌。

胃酸不酸減少殺菌作用

胡廷岳進一步說，台灣每10位胃癌患者中，有9人是因幽門桿菌感染。更可怕的是，胃幽門桿菌感染所造成的胃癌，與台灣人「愛吃胃藥」非常有關。想要預防胃癌，建議掌握以下3招，有助避免罹病成因：

●不要長期吃胃藥：因感冒等疾病看診時，經常會拿到胃藥搭配，但沒想到，其實無論是PPI胃藥，還是所謂的傳統型胃藥，其根本功用只有一個：「讓胃酸變得不酸」。說穿了，胃藥根本一點保護胃的功能都沒有，原本可以殺菌的胃酸沒有作用了，幽門桿菌便會趁機入侵；造成胃不好吃胃藥，然後胃又更不好的惡性循環。

●抗生素療程按時服完：幽門桿菌治療一般會搭配2–3種抗生素與制酸劑，療程通常持續7–14天。但臨床發現，很多人吃到第5天可能覺得症狀有改善，便自行停藥；導致幽門桿菌根本沒殺乾淨，幾個月後又復發，又得吃一大堆藥；而幽門桿菌則會在你沒感覺的情況下，增加胃癌風險。因此，按時服完抗生素，才能真正達到減藥目的。

●公筷母匙，斷開傳染鏈：令人意外的是，胃癌也與台灣人的飲食習慣有關。尤其幽門桿菌透過唾液、餐具共食、親密接觸傳染，因此家人之間也容易互相感染。提醒家中成員若有慢性胃炎、胃潰瘍或消化不良等症狀，應完整落實公筷母匙等原則。

胡廷岳強調，長期吃胃藥會令人罹患胃癌，但背後凶手其實是「胃幽門桿菌」。若想避免90%的胃癌風險，只要遵循勿長期吃胃藥、按時吃完抗生素療程、公筷母匙等3原則，再預防10%的罹癌原因（如加工食物），便可減少疾病發生的可能。

藥師胡廷岳指出，幽門桿菌透過唾液、餐具共食等方式傳染，家中成員若有慢性胃炎、胃潰瘍等症狀，飲食應完整落實公筷母匙等原則；情境照。（圖取自freepik）

