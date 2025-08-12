自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》長期吞胃藥致癌 藥師曝「3招」降風險

2025/08/12 12:32

藥師胡廷岳說，由於胃藥會讓胃酸變得不酸，進而減少殺菌作用，勿長期吃胃藥，有助避免9成胃癌成因；情境照。（圖取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕胃藥是國人常服用的藥品之一，但你知道嗎？長期吃胃藥也會帶來致癌風險！藥師胡廷岳指出，台灣胃癌患者中，多數是因感染幽門桿菌所致，而此菌造成的胃癌，其實與胃藥非常有關。由於胃藥會讓胃酸變得不酸，進而減少殺菌作用，因此建議不要長期吃胃藥治療幽門桿菌時抗生素須按時服完飲食採公筷母匙，斷開傳染鏈掌握以上3原則有助避免9成胃癌成因

幽門桿菌為胃癌背後凶手

長期吃胃藥會讓人得胃癌嗎？胡廷岳於臉書專頁「減藥藥師-胡廷岳」發文表示，答案是會。根據2018年發表的全球癌症存活率監測，過去20年間，台灣胃癌存活率僅提升3％，遠遠落後於日本和韓國。但你知道嗎？真正讓我們罹患胃癌的主要病因，其實並不是燒烤、泡麵、加工食品，而是潛伏在胃裡的幽門螺旋桿菌。

胃酸不酸減少殺菌作用

胡廷岳進一步說，台灣每10位胃癌患者中，有9人是因幽門桿菌感染。更可怕的是，胃幽門桿菌感染所造成的胃癌，與台灣人「愛吃胃藥」非常有關。想要預防胃癌，建議掌握以下3招，有助避免罹病成因：

不要長期吃胃藥：因感冒等疾病看診時，經常會拿到胃藥搭配，但沒想到，其實無論是PPI胃藥，還是所謂的傳統型胃藥，其根本功用只有一個：「讓胃酸變得不酸」。說穿了，胃藥根本一點保護胃的功能都沒有，原本可以殺菌的胃酸沒有作用了，幽門桿菌便會趁機入侵；造成胃不好吃胃藥，然後胃又更不好的惡性循環。

抗生素療程按時服完：幽門桿菌治療一般會搭配2–3種抗生素與制酸劑，療程通常持續7–14天。但臨床發現，很多人吃到第5天可能覺得症狀有改善，便自行停藥；導致幽門桿菌根本沒殺乾淨，幾個月後又復發，又得吃一大堆藥；而幽門桿菌則會在你沒感覺的情況下，增加胃癌風險。因此，按時服完抗生素，才能真正達到減藥目的。

公筷母匙，斷開傳染鏈：令人意外的是，胃癌也與台灣人的飲食習慣有關。尤其幽門桿菌透過唾液、餐具共食、親密接觸傳染，因此家人之間也容易互相感染。提醒家中成員若有慢性胃炎、胃潰瘍或消化不良等症狀，應完整落實公筷母匙等原則。

胡廷岳強調，長期吃胃藥會令人罹患胃癌，但背後凶手其實是「胃幽門桿菌」。若想避免90%的胃癌風險，只要遵循勿長期吃胃藥、按時吃完抗生素療程、公筷母匙等3原則，再預防10%的罹癌原因（如加工食物），便可減少疾病發生的可能。

藥師胡廷岳指出，幽門桿菌透過唾液、餐具共食等方式傳染，家中成員若有慢性胃炎、胃潰瘍等症狀，飲食應完整落實公筷母匙等原則；情境照。（圖取自freepik）

藥師胡廷岳指出，幽門桿菌透過唾液、餐具共食等方式傳染，家中成員若有慢性胃炎、胃潰瘍等症狀，飲食應完整落實公筷母匙等原則；情境照。（圖取自freepik）

