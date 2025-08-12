自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

B肝不追蹤又喝酒 老翁腹脹就醫罹患肝癌

2025/08/12 12:20

林德福醫師提醒，B肝病人一定要定期追蹤，避免飲酒，才能遠離肝癌威脅。（圖由大千綜合醫院提供）

林德福醫師提醒，B肝病人一定要定期追蹤，避免飲酒，才能遠離肝癌威脅。（圖由大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣70歲陳姓老翁，本身有B型肝炎，但他不僅沒有規律追蹤，還長期喝酒。3個月前因為肚子整個脹起來，到門診就醫，透過超音波檢查發現，有大量腹水及黃疸，屬嚴重肝硬化，並發現一顆2.6公分的肝腫瘤，確診為典型的肝細胞癌，經手術切除及追蹤檢查，順利恢復健康。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林德福表示，因該名病人的肝硬化非常嚴重，一開始無法治療肝腫瘤，因此先以B型肝炎的抗病毒用藥及利尿劑等藥物控制肝硬化的情形，等到肝功能改善後，再使用超音波導引微波消融術，精準消滅腫瘤。

病人檢查發現有一將近3公分的肝腫瘤（左圖紅圈處），接受治療後，腫瘤已消除。（圖由大千綜合醫院提供）

病人檢查發現有一將近3公分的肝腫瘤（左圖紅圈處），接受治療後，腫瘤已消除。（圖由大千綜合醫院提供）

他說，由於該名病人的肝腫瘤長在肝臟的右葉且接近橫隔膜下方，因此治療過程中注入人工腹水，將肝臟與橫隔膜分開，避免橫隔膜損傷。完成治療後隔天，病人沒有明顯併發症，即出院返家；3個月後接受電腦斷層追蹤檢查，已無肝腫瘤存活，順利恢復健康。

林德福說明，一般對於3公分以下且1-3顆的肝細胞癌，常見的治療方式為射頻消融術（RFA，俗稱電燒）及新型的微波消融術（MWA），兩種治療方式都有高達90％的成功率。他提醒，B型肝炎病人一定要定期追蹤檢查、避免抽菸喝酒，同時均衡飲食、保持良好的生活習慣，才能顧好肝臟健康，遠離肝癌威脅。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

