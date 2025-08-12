恐怖高脂餐一吃傷腦！研究：4小時內增加中風與失智風險

最新研究指出，即便是單次高脂餐，也會對大腦血流調節產生即時性的負面影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕最新研究顯示，單一高脂餐可在4小時內影響腦部血流，增加中風與失智風險。科學網站《Science Alert》報導，英國南威爾士大學營養學專家馬利（Chris Marley）等人於《營養生理學期刊》發表研究，揭示速食外賣的健康隱患。

大腦極度依賴持續的血液供應以維持正常功能。人體透過一種名為「動態腦血流自動調節」（dynamic cerebral autoregulation） 的過程來確保血流穩定，此機制如同大腦的「避震器」，緩衝日常血壓波動的影響。

然而，研究顯示，一頓高飽和脂肪餐，會在約4小時後顯著損害此一保護機制。研究團隊招募了41名男性受試者，讓他們飲用一杯主要由鮮奶油組成、含1362大卡與130克脂肪的奶昔，此飲品被戲稱為「大腦炸彈」（the brain bomb），旨在模擬一份速食外賣的脂肪負荷。

結果證實，這頓高脂餐顯著削弱了受試者心臟與大腦血管的健康功能，降低了大腦緩衝血壓變化的能力。這種損害在年長組中更為明顯 （約高出10%），顯示年長者的大腦對高脂飲食的衝擊更為脆弱。

英國國民保健署 （NHS） 建議，男性每日飽和脂肪攝取量不應超過30克，女性則不應超過20克。研究強調，遵循低飽和脂肪飲食，不僅對心臟、也對大腦健康至關重要，因為我們多數清醒時間都可能處於脂肪濃度升高的「餐後狀態」，此時身體風險最高。

