中正大學跨校研究 抗過敏藥可啟動免疫力抗膀胱癌

研究生Himani示範研究實驗。（中正大學提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕中正大學、成功大學、嘉義基督教醫院組成的跨校研究團隊，歷經6年研究，發現常見的抗過敏藥「佩你安」（Cyproheptadine），可透過調控癌細胞的「表觀遺傳」機制，啟動自然殺手細胞的免疫攻擊功能，有效抑制膀胱癌的腫瘤生長，提供膀胱癌治療新策略，新研究成果6月已獲國際期刊《Molecular Medicine》刊載。

中正大學表示，膀胱癌是泌尿系統中第2常見癌症，且擅長逃避免疫系統的監控，讓治療具挑戰性，目前主要透過經尿道膀胱腫瘤切除術與化療治療。

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中正大學生醫系教授陳永恩（左）與研究生Himani（右）討論研究。（中正大學提供）

中正大學表示，學校的生物醫學科學系教授陳永恩與中正大學博士、嘉義基督教醫院泌尿外科醫師沈正煌，過去曾研究發現「佩你安」具抗膀胱癌的效果，此次更進一步發現，當癌細胞接受佩你安或另一種表觀遺傳抑制藥物「恩替諾達」（Entinostat）處理後，其細胞表面的「免疫辨識標記」表現顯著提升，自然殺手細胞將更容易識別並攻擊癌細胞。

研究團隊進行動物實驗發現，經「佩你安」或「恩替諾達」處理的小鼠，腫瘤生長明顯減緩，腫瘤內自然殺手細胞的滲入程度顯著增加，證明這2種藥物不僅能影響癌細胞本身，也能有效調節腫瘤微環境，增強整體免疫抗癌反應。

中正大學指出，此次研究突破傳統化療抗癌治療框架，提出透過「改寫癌細胞的基因開關」以喚醒人體自有免疫力新策略，常見的佩你安抗過敏藥物，具良好安全性，研究有助未來應用於膀胱癌或其他免疫逃脫型癌症的免疫治療，為臨床帶來新希望。

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