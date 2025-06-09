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健康 > 杏林動態

急診人力流失缺新血 專家曝線上醫師「越來越老」

2025/06/09 17:27

台灣醫務管理醫學會理事長洪子仁表示，急診醫師有「平均年齡向上增加」的隱憂。（資料照）

台灣醫務管理醫學會理事長洪子仁表示，急診醫師有「平均年齡向上增加」的隱憂。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕急診人力流失問題持續受到關注，台灣醫務管理醫學會理事長洪子仁表示，急診專科醫師在醫院的人數，大概都維持在1700人左右，但值得注意的是，考照的人數在減少，有「平均年齡向上增加」的隱憂。

根據台灣急診醫學會統計，今年已有66名急診醫師離開醫院，振興醫院急診重症醫學部主任田知學表示，今年通過急診專科考試的人數不到100名，而選擇離開急診領域的主治醫師，預估將超過100人。這不只是人力流動的數字對比，這是整個醫療體系正在失血的警訊。而且不只急診，越來越多專科正面臨醫師斷崖式流失。

洪子仁指出，這幾年急診專科醫師在醫院的人數，大概都維持在1700人左右，還比前5年微幅增加，但是確實有看到一個比較大的隱憂，就是平均的急診醫師年齡層在往上升，也就是說考照的人數的確是在減少。

洪子仁說明，這也反映了這幾年看到整個急診的壅塞，病床的降載讓急診醫師的壓力跟風險升高，導致年輕人可能在這個情況下，不願意選擇急診作為職業的優先性，確實是值得注意的地方。

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