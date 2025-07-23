健康網》大暑到！如何防冷氣病 營養師：少吃這美食

在炎熱夏季，不少人會開冷氣避暑。（圖取自PhotoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕時序進入24節氣的「大暑」，為全年氣溫最高時期。不少人不耐戶外的炎熱，只想快快躲進冷氣房，卻忽略長時間待在冷氣房內，恐造成冷氣病。該如何緩解「冷氣病」？營養師建議，冷氣溫度盡量設定在27度左右，勤加補充水分，並多吃清涼消暑的食物。

營養師夏子雯在粉專「夏子雯-貼近你生活的營養師」說明，24節氣的大暑，正是全年氣溫最高的時期，也常出現午後雷陣雨。在戶外待太久，熱度過高時人體的新陳代謝會加速，爆汗會造成水分及電解質流失，容易感到疲倦，這時肯定想24小時待在冷氣房，但長時間待在室內有冷氣空調的地方，也容易有「冷氣病」，像是頭暈頭痛、手腳冰冷循環變差、甚至肌膚搔癢、濕疹等身體不適狀況！

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該如何正確吹冷氣，夏子雯有建議：

●正確使用冷氣：可先將冷氣溫度設定在25～27度左右，可定時並搭配風扇加強空氣流通，勿直吹冷風，如果辦公室的風口剛好正對你的頭部，記得可帶帽子或加件有帽子的薄外套，而睡前放置一杯水於房間內，穩定空氣內的溼氣，可減緩早晨不適。

●務必勤勞補充水分：長時間待在冷氣房或頻繁進出室內外，身體溫差突然過大會讓調節溫度的機能出問題，暑氣就會蓄積在體內散不出去，在冷氣房要時時喝點溫水，增加發汗的機會，也能提高血液流動速度、防止血液變黏稠，記得喝水要「少量多次、慢慢喝」，若想喝點有風味的水，可以放點檸檬片、薄荷葉，喝淡淡的茶，或可由中醫師調理袪濕的飲品，並減少會讓身體寒濕的含糖飲料

●維持良好運動習慣：藉由運動，可以活絡身體、促進循環，進而增強自我保護力；但剛流完汗時，若立刻進入冷氣房會使毛孔迅速收縮，汗水無法順利排出，熱氣積在體內，引起冷氣病症狀，建議要先用毛巾擦乾身體，待汗水蒸發後再進入，可降低不適機率

●清涼消暑的食物：利用節氣養生的食物，以中醫角度來說，食物屬性偏涼，如瓜類蔬菜（冬瓜湯、絲瓜湯）、綠豆湯、仙草茶、薏仁水等，但脾胃虛寒、體質敏感、易腹瀉的人就不宜過量攝取，可改喝溫補的紅豆水；但不要頻繁吃冰，容易造成身體外熱內寒！

●足量蔬果：植化素能修護肌膚乾癢，礦物質能補充流失的電解質、預防疲勞；益生菌的食物來源，腸道保養好可提升整體防護力。

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