健康 > 名人健康事

健康網》陳宗彥送醫！醫：年終聚餐2因 出事才發現高血壓

2026/02/05 15:49

前內政部政次陳宗彥驚傳住院。（資料照）

前內政部政次陳宗彥驚傳住院。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕前內政部次長陳宗彥日前在台北與友人聚餐時，突然發生身體不適，緊急送往馬偕醫院，目前仍在加護病房；初步認為，可能是腦溢血。同時，近期為尾牙、春酒旺季，不少人在酒酣耳熱之時倒地，事前毫無預兆，當事人甚至根本不知道自己有高血壓。台北市聯醫一般內科專任主治醫師姜冠宇表示，大餐通常高鈉，加上酒精催化，風險只有更高。

前內政部政次陳宗彥驚傳身體不適，住加護病房觀察中。（圖取自臉書）

前內政部政次陳宗彥驚傳身體不適，住加護病房觀察中。（圖取自臉書）

姜冠宇在臉書表示，吃一頓豐盛的忘年會、春酒，為什麼有人會身體不適？立即可以測到爆高的血壓，甚至「腦溢血」的危險事件。這個組合，是餐後的生理反應，與聚餐情境的多重加成。

首先，是美味的鈉離子。

高鈉負荷，加上醬料、湯品，交感神經與體液量一起上來。鈉會提高血管收縮張力、讓身體「留水」，讓有效循環血量增加。對本來就有鹽敏感的人，長者、腎功能差、代謝症候群、睡眠呼吸中止、既有高血壓尤其明顯。這種情況血壓不是緩慢上升，而是幾小時內就能衝。

再者，當然要小心大餐配酒精。

酒精是早期血管擴張、後期反彈性升壓。很多人以為酒會降壓，事實是「兩段式」，喝下去短時間可能臉紅、血管擴張（看似降壓）。之後交感神經、皮質醇、腎素-血管張力系統被推動，外加睡眠品質變差 → 反彈性升壓。而且酒精常伴隨：吃更鹹、吃更多、睡更少，等於把所有升壓因子疊加。

餐後交感神經波動：大餐、快吃、聊天激動。

大餐需要更高的消化灌流，身體會調整血流分配。如果同時吃很快、很熱、很辣；現場又很吵、情緒興奮，像是敬酒、談生意、唱歌等等。會讓交感神經像「踩油門」，心跳變快、血管收縮，血壓就容易上去。

最後加上天氣變化造成血管再收縮，或是一些血糖因素帶來的內分泌影響血管循環，風險就會再加乘。不是每一個朋友的聚餐都是屬於上述一樣情境，若有雷同，也要看自己的體質。甚至大部分真的出事的人，很多連自己有高血壓、腦血管瘤已經形成了也不知道。所以初次發現的時候都是在這種場合，並且是以嚴重事件呈現。這就是「沒診斷比有診斷的人還有風險」的原理。

凡是吃到一半，發現自己出現下列狀況：暈、噁心嘔吐、嘴漏、大舌頭、反覆嗆咳、不平衡（神經症狀）、呼吸困難、胸悶、背痛、左肩或下巴牙齦怪異感覺、莫名冒冷汗（冠心症），其實都要停下來，趕緊搶時間送醫。並且最後記得，理性進食、理性飲酒。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

前內政部政次陳宗彥驚傳身體不適，住加護病房觀察中。（圖取自臉書）

前內政部政次陳宗彥驚傳身體不適，住加護病房觀察中。（圖取自臉書）

