健康 > 杏林動態

農曆年前台中血庫拉警報！O型「急缺」剩不到4天 A型不足5天

2026/02/05 13:07

聯邦銀行副總楊巨昌（右起）、中捷董事長顏邦傑喊話民眾捐熱血。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕每逢農曆年前後大缺血，台中血液庫存量已拉警報，今日最新統計，血液安全庫存量僅4.5天，連10天安全庫存量的一半都不到，其中O型血陷「急缺」狀態，庫存量剩不到4天，A型血也不足5天；今（2026）年春節假期長達9天，台中捷運公司今攜聯邦銀行，在中捷市政府站前舉辦公益捐血活動，吸引大批民眾捥袖，盼能幫血庫「補血」。

台中捐血中心企劃科長趙春美指出，血液安全庫存量須10天，但今早最新統計，台中血庫庫存量僅4.5天，連安全庫存量的一半都不夠，以每天需有1800袋血入庫，等於短缺近1萬袋血，其中以O型血陷「急缺」狀態，庫存量僅3.9天，剩不到4天，A型血剩4.7天，也不足安全庫存量的一半。趙春美指出，往年春節假期約5-6天，今年長達9天，呼籲民眾定期捐血。

中捷與聯邦銀行為協助捐血中心增加血液庫存量，紓解歲末年初醫療用血需求，今在捷運市政府站前推出公益捐血活動，更祭出捐血送好禮活動，凡捐血250c.c者可獲贈王品集團500元商品卡1份，限量200份；捐血500c.c者再加碼送7-ELEVEN商品卡400元，限量170份；現場另邀請書法老師現場揮毫幫完成捐血的民眾寫春聯。

今（5）日活動吸引不少民眾參與捐血，台中市民政局替代役男黃欣恩因體重不足50公斤始終無緣捐血，大學時他努力增重，大二時體重終於達標完成捐血心願，每年固定捐血的他，得知血液庫存量不足，也跟5名有志一同的替代役男一起前往捐熱血。

聯邦銀行副總經理楊巨昌指出，聯邦銀行提供中捷金融服務，每年均攜手中捷舉辦公益活動善盡企業社會責任，因冬天是缺血季，趁歲末時節舉辦捐血活動，盼號召更多人捐血；中捷董事長顏邦傑也說，台中有多熱血民眾，藉活動拋磚引玉，盼有更多人能捐血，也感謝聯邦跟行大力贊助公益活動。

台中血庫安全庫存量不到一半，熱血民眾響應捐血活動。（記者蘇孟娟攝）

為紓解台中血庫存量壓力，不少民眾捥袖捐熱血。（記者蘇孟娟攝）

