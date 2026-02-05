健康網》年節最怕心血管警訊！ 醫推「健康全攻略」4關鍵保命

專家表示，如果家中長輩有高血壓、心臟病等慢性處方箋，務必檢視藥量是否足夠支撐到醫院恢復門診，如果不夠要提早領藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕農曆新年進入倒數，民眾即將進入一連串忙著辦年貨、大掃除的忙碌時刻，科博特診所院長劉博仁提供「年節健康全攻略」，藉此提醒民眾年假期間最該防範的事，需預防的3大健康殺手就是，呼吸道感染、腸胃炎與心血管事件，他建議提前預領慢性病藥物、備妥常用藥與傷口用品，與消化與免疫補給，讓年假不跑醫院，愉快享受假期。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文歸納，年節3大健康殺手、這2週你該做的3件事、居家醫藥箱必備清單與過年的補給策略：

●警覺！年節3大健康殺手

呼吸道群聚：過年是各種病毒傳播的高峰，在密閉空間聚會時，建議勤洗手，戴上口罩。

腸胃大反彈：大魚大肉、年節零食不離手，極易引發急性腸胃炎、脹氣與胃食道逆流。

心血管警訊：冬末春初溫差大，情緒興奮加上高鹽飲食，對高血壓與心臟病患者是極大考驗，注意保暖，維持血壓穩定。

●這2週要準備的3件事

慢性病藥物預領：如果家中長輩有高血壓、糖尿病、心臟病等慢性處方箋，務必檢視藥量是否足夠支撐到年初六醫院恢復門診。

大掃除的姿勢守護：這幾天大家都在拚命打掃，請記得搬重物不彎腰、洗刷不長時間舉手，多利用長柄工具，避免肌肉拉傷。

預防性飲食調整：現在開始可以先實行清淡飲食，多攝取蔬菜纖維，幫腸胃累積一點額度，應付接下來年節大餐。

●居家醫藥箱必備清單

年假期間常見小病痛，備好這些常備品，能免去半夜跑急診的奔波：

解熱鎮痛類：準備適合家人的解熱鎮痛藥，用於應對突發的頭痛、牙痛或輕微發燒。

腸胃救星類：備好制酸劑（胃藥）、助消化酵素以及止瀉藥。這是應對過年暴飲暴食最常用到的類型。

抗組織胺類：應對大掃除引發的過敏，或吃到不新鮮海鮮、加工零食引發的蕁麻疹。

外用傷口護理：生理食鹽水、優碘、OK繃，應對廚房切傷或小孩玩耍跌傷。

●過年的補給策略

除了基礎藥品，正確的補充能幫身體在節慶壓力與大餐中維持平衡：

消化酵素：過年必備，大餐前後補充，能協助分解高脂高蛋白，有效緩解飯後脹氣。

維生素B群：熬夜守歲、通宵聚會或有飲酒場合，B群是肝臟代謝酒精與維持能量代謝的重要燃料。

維生素D3與C：守護免疫力。春節群聚多，維持足夠的D3與C是預防呼吸道感染、提升黏膜防禦力的基本盤。

益生菌：維持腸道菌相平衡。當飲食結構突然變雜亂時，益生菌能幫你維持排便順暢。

