健康網》壯男吃事前藥以為「穩了」仍染淋病 醫解析

泌尿科醫師顧芳瑜曾收治一名30歲壯男，認為吃了PrEP就不會染性病；不料仍染淋病。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾為了預防性傳染病，會尋求事前或事後預防性用藥的協助，但若觀念錯誤，恐怕還是會「中獎」。一名30歲男子因為「尿道流膿」症狀至泌尿科求診，經醫師檢查診斷，確認感染「淋病」。然而面對診斷結果，患者卻一臉不可置信地向醫師反映：「我明明已經有吃PrEP（事前藥）了，怎麼還會得病？」

收治該案例的泌尿科醫師顧芳瑜指出，臨床上常遇到許多患者把預防性藥物當成「萬靈丹」，以為只要吃了一種藥就可以「打通關」、萬無一失。事實上，事前藥「暴露前預防（PrEP）」是長期事前保護，事後藥「暴露後預防（PEP）」則是暴露後緊急阻斷，但兩者皆非百分百。

請繼續往下閱讀...

而且，這兩種藥物概念並非通用所有性病，而是針對「不同的性病」各有專屬的PrEP或PEP，防護能力也不盡相同。以該名患者為例，他所服用的若是針對愛滋病毒（HIV）的PrEP，自然無法抵擋淋病的感染。

顧芳瑜解釋，目前防護力最好、發展也最成熟的是針對「愛滋病毒（HIV）」的預防性用藥。而在HIV預防上，又可分為以下兩種方式：

1. HIV事前預防（PrEP）：分為口服與針劑兩種。口服藥（如Truvada）若按時規律服用，保護力可達92%至99%，但缺點是容易忘記吃；針劑（如Cabotegravir）則是每兩個月打一次，保護力高達99%，優於口服藥。

不過顧芳瑜特別提醒，「針劑並非疫苗」，很多人會有錯誤認知，其實針劑只有在規律施打期間有效，一旦停藥就會失去保護力。若中斷施打針劑，也可隨時換回口服藥接續保護，但最忌諱自行停藥。

2. HIV事後預防（PEP）：若發生高風險性行為，需在暴露後72小時內盡速就醫，並連續服藥28天，保護力平均約80-90%，最高甚至可達97%，且越早服藥效果越好。

除了HIV之外，針對其他常見性病，目前也有不同的對應預防策略與防護力：

1. 梅毒、披衣菌與淋病：可透過「DOXY PEP（事後預防性抗生素）」來降低感染風險。其對梅毒與披衣菌的防護力約有65%至73%，對淋病的防護力則較為有限。

2. 猴痘（Mpox）：雖然有事後藥（Tecovirimat）可達約90%的防護力，但預防猴痘的「首選」仍是直接施打猴痘疫苗（JYNNEOS），保護力大於85%。

3. 人類乳突病毒（HPV，俗稱菜花）：預防HPV最有效的方式是施打HPV疫苗（如Gardasil），防護力可達90%以上。

顧芳瑜強調，無論是PrEP還是PEP，用對藥物雖然能大幅降低感染風險，但並非保證「百分百」免疫。目前疾管署有針對高風險族群提供公費PrEP補助，若需尋求PEP協助可至泌尿科門診諮詢。他呼籲，千萬別以為有了藥物就能盡「性」，畢竟目前並沒有任何一種藥物可以預防所有性病。發生性行為時還是要「全程正確戴保險套」，搭配藥物或疫苗雙重保護，才是遠離性病的不二法門。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法