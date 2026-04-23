健康網》乳癌轉移恐從能量失衡開始 醫揭3招守住防線

研究指出，乳癌細胞轉移前，可能先透過能量系統升級累積侵襲能力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕乳癌患者最擔心的是，癌細胞會不會擴散。精準預防醫學會理事長張家銘引述研究指出，關鍵可能在「癌細胞的體力」。乳癌細胞轉移前，會先強化能量系統、累積侵襲能力，也可能影響粒線體運作，助長這套「高體力模式」。因此，他建議，藉由規律睡眠、適度運動、讓生活有節律等3大方法，讓粒線體保持穩定，可能與降低癌症惡化風險有關。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，當癌細胞離開原本位置、往其他器官擴散，代表它已具備移動與適應新環境的能力，這背後可視為一種「癌細胞體力」。高雄榮民總醫院李佳榮博士主導的團隊，在Molecular Cancer發表的研究，把這件事看得更清楚。

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每個人的細胞中都有一座發電廠，叫做粒線體，平時它會依照身體需求穩定供應能量，讓身體整體維持平衡。研究發現，當乳癌細胞變得更具侵略性，甚至準備擴散時，粒線體會強化「氧化磷酸化」這條發電路徑。這種模式可提供更穩定、更持久的能量。當這樣的發電模式建立起來，癌細胞的體力就變得穩定，也更有能力侵入組織。

張家銘形容，癌轉移並非突然發生，而像長途跋涉前先儲備體力，當能量供應穩定、調度效率提升，癌細胞就更有機會突破原地、向外擴散。研究也顯示，若干擾這套能量系統，癌細胞活動力與轉移能力都會下降，顯示「體力」與癌細胞行為密切相關。

除了癌細胞本身變化，張家銘提醒，粒線體每天也在回應生活方式。血糖起伏大、慢性發炎、長期壓力與睡眠不足，都可能讓細胞能量系統偏離穩定節奏，形成不利健康的代謝環境。因此，藉由規律睡眠、適度運動、讓生活有節律等3大方法，不只是一般保健原則，也可能是守住細胞能量平衡的重要策略。

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