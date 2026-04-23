健康網》吃消夜不只胖 隔天血糖跟著飆 血壓、自律神經也亂掉

恆新復健科診所醫師王思恒表示，最新研究發現，太晚吃最後一餐或是吃消夜，導致睡著時血壓、血糖與自律神經均往壞的方向飆升；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕愛吃消夜或是經常睡前3小時才吃晚餐，當心，不只會讓你變胖而已。恆新復健科診所醫師王思恒表示，最新研究發現，受試者即使攝取熱量一樣，光是太晚吃最後一餐或是吃消夜，就足以導致睡著時血壓、血糖與自律神經均往壞的方向飆升，增加心血管疾病風險。此外，在隔天的葡萄糖測試中，不吃消夜組的血糖平均下降5.3mg/dL，胰臟反應也更靈敏。

王思恒於臉書粉專發文表示，實驗找來39名中老年人，實驗時間為期7.5週。並將受試者分成2組：不吃消夜組的最後一餐至少在睡前3小時吃完，消夜組攝取一樣的熱量，並在睡前吃下肚。也就是說，唯一的差別就只有最後一餐的時間往前挪3小時。

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晚上攝取最後1餐時間3影響

王思恒進一步指出，研究發現，2組受試者在血壓、自律神經、血糖3方面，出現以下變化：

●血壓無法下降：健康的身體在睡著時，血壓應該要比白天低至少10%，這在醫學上稱為「夜間血壓下降（Dipping）」，也就是心血管系統的下班修復時間。如果睡著時血壓降不下來，未來發生心血管疾病的風險就會大幅增加。不吃消夜的人，夜間舒張壓的下降幅度顯著增加3.5%，意即不吃消夜，等於讓血管打卡下班。

●自律神經亂掉：不吃消夜組睡眠中的心跳平均每分鐘慢了2.26 下，代表交感神經終於可以休息。更驚人的是，提早吃完晚餐的人，夜間血液中的皮質醇（壓力荷爾蒙）平均下降1 mcg/dL，照常吃消夜的對照組，皮質醇則逆勢上升。改變的並非是總睡眠時數，而是睡著時身體到底是在深度保養，還是持續耗損。

●隔天血糖反應變差：在隔天的葡萄糖測試中，不吃消夜組的血糖平均下降5.3mg/dL，胰臟反應也更靈敏。證明昨晚的消夜，會直接懲罰你今天的代謝。

為什麼是睡前3小時？王思恒說明，睡前2 -3小時是大腦開始分泌褪黑激素準備催眠你的時候，如果在這個時段大吃大喝，等於身體正準備打烊，卻突然湧入了一堆客人要消費，器官被迫加班，久而久之當然會罷工。

王思恒提醒，晚間最後一餐建議至少在睡前3小時結束，不用節食、不用瘋狂算卡路里。如果平常晚上11點睡，請在晚上8點前把最後一口食物吞下肚，你的身體不是24小時營業的便利店，讓身體深度保養修復，才是維持健康的最佳方式。

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