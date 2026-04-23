北榮新竹分院跟新生醫專 攜手培育護理公費生

北榮新竹分院與新生醫專共同簽署「攜手培育護理公費生計畫」。（北榮新竹分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕有鑑於近年國內長期護理師荒，臺北榮民總醫院新竹分院近日跟財團法人新生醫護管理專科學校簽署「攜手培育護理公費生」計畫，以產學結盟，提供公費生每人、每年12萬元獎助學金的方式，讓新專醫專學生有「入學即就業，畢業即留用」的職涯規劃和期許，也可望改善偏鄉護理人力不足的老問題。

北榮新竹分院表示，他們每學年的公費生是30個名額，醫院將精準培育具備「在地關懷」特質的護理專業人才，深耕在地服務能量，讓學子無後顧之憂地成長為具備溫度的護理菁英。

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護理部主任洪月美說，醫院提供公費護理培育搖籃，讓學生安心學，可減輕經濟負擔、獲得專業成長，畢業即就業，可無縫接軌護理臨床，讓學理與實務緊密結合。而透過這個培育模式，北榮新竹分院也將可望建立起穩定的人才梯隊，強化急性醫療與長期照護間的銜接量能。

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