健康網》年紀大別把便秘當正常！ 醫警：超過2天沒排便藏危機

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維表示，年長者若2天沒排便，且伴隨腹脹、腹硬等情況，恐是4成因造成，提醒勿輕忽；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人認為年長者便秘是正常的老化現象，但其實長輩的便秘，可能隱藏危險警訊。秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維表示，年長者腸道蠕動原本就較慢，因此容易輕忽便秘問題。提醒若2天沒排便，且伴隨腹脹、腹硬、噁心、食慾下降，甚至糞便變細、帶血等情況，恐是4成因造成，嚴重甚至可能與腸道腫瘤、器官腫大、腸阻塞等有關，應儘快就醫評估。

超過2天沒排便4警訊須留意

黃士維於臉書粉專發文表示，年長者腸道蠕動本來就比較慢，一旦出現異常便秘，背後原因往往比年輕人更複雜、更危險，並提醒須特別注意以下警訊：2天以上完全無法排便；腹部明顯脹大或摸起來變硬；伴隨噁心、嘔吐、食慾完全消失；排便時帶血或糞便變細變扁。

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排便習慣改變恐腸道有腫瘤

黃士維說，大腸癌、直腸癌在早期幾乎沒有疼痛感，但腫瘤慢慢長大後會開始壓迫腸道，造成排便習慣改變、糞便變細、長期便秘。65歲以上更是高風險族群，千萬不能把長期便秘當成正常現象。

腹部器官腫大恐致腸道壓迫

為什麼器官腫大會讓人便秘？黃士維說明，因為腹腔空間有限，當肝臟腫大、脾臟腫大、腎臟腫瘤或卵巢囊腫等問題出現時，腫大的器官會直接壓迫周圍腸道，讓腸道蠕動空間大幅受限。

腸阻塞是最緊急的危險狀況

黃士維指出，長輩便秘最不能忽視的就是腸阻塞，當腸道因為沾黏、腫瘤、疝氣或糞便嚴重堆積而完全堵塞時，氣體和糞便會全部卡在腸道裡出不來。

用藥與慢性病也是便秘元凶

此外，黃士維提及，很多長輩長期服用多種慢性病藥物，容易誤認為是藥物副作用，因此更要多留心，注意便秘情況。至於特別容易造成便秘的藥物，包括：止痛藥（特別是鴉片類止痛藥）、鈣離子阻斷劑（常見降壓藥）、抗憂鬱藥、抗組織胺、含鋁或鈣的制酸劑等。提醒若便秘是從開始服用某種新藥後才出現，千萬不要自行停藥，應讓醫師評估是否需要調整用藥。

黃士維提醒，除上述警訊須留意，65歲以上排便習慣突然改變者、有大腸癌或消化道腫瘤家族史者、長期服用多種慢性病藥物者、便秘合併體重下降、腹部脹大者等4族群，更須積極面對便秘問題，以防疾病找上門。

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