自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》年紀大別把便秘當正常！ 醫警：超過2天沒排便藏危機

2026/04/23 16:47

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維表示，年長者若2天沒排便，且伴隨腹脹、腹硬等情況，恐是4成因造成，提醒勿輕忽；示意圖。（圖取自freepik）

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維表示，年長者若2天沒排便，且伴隨腹脹、腹硬等情況，恐是4成因造成，提醒勿輕忽；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人認為年長者便秘是正常的老化現象，但其實長輩的便秘，可能隱藏危險警訊。秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維表示，年長者腸道蠕動原本就較慢，因此容易輕忽便秘問題。提醒若2天沒排便，且伴隨腹脹、腹硬、噁心、食慾下降，甚至糞便變細、帶血等情況，恐是4成因造成，嚴重甚至可能與腸道腫瘤、器官腫大、腸阻塞等有關，應儘快就醫評估。

超過2天沒排便4警訊須留意

黃士維於臉書粉專發文表示，年長者腸道蠕動本來就比較慢，一旦出現異常便秘，背後原因往往比年輕人更複雜、更危險，並提醒須特別注意以下警訊：2天以上完全無法排便；腹部明顯脹大或摸起來變硬；伴隨噁心、嘔吐、食慾完全消失；排便時帶血或糞便變細變扁。

排便習慣改變恐腸道有腫瘤

黃士維說，大腸癌、直腸癌在早期幾乎沒有疼痛感，但腫瘤慢慢長大後會開始壓迫腸道，造成排便習慣改變、糞便變細、長期便秘。65歲以上更是高風險族群，千萬不能把長期便秘當成正常現象。

腹部器官腫大恐致腸道壓迫

為什麼器官腫大會讓人便秘？黃士維說明，因為腹腔空間有限，當肝臟腫大、脾臟腫大、腎臟腫瘤或卵巢囊腫等問題出現時，腫大的器官會直接壓迫周圍腸道，讓腸道蠕動空間大幅受限。

腸阻塞是最緊急的危險狀況

黃士維指出，長輩便秘最不能忽視的就是腸阻塞，當腸道因為沾黏、腫瘤、疝氣或糞便嚴重堆積而完全堵塞時，氣體和糞便會全部卡在腸道裡出不來。

用藥與慢性病也是便秘元凶

此外，黃士維提及，很多長輩長期服用多種慢性病藥物，容易誤認為是藥物副作用，因此更要多留心，注意便秘情況。至於特別容易造成便秘的藥物，包括：止痛藥（特別是鴉片類止痛藥）、鈣離子阻斷劑（常見降壓藥）、抗憂鬱藥、抗組織胺、含鋁或鈣的制酸劑等。提醒若便秘是從開始服用某種新藥後才出現，千萬不要自行停藥，應讓醫師評估是否需要調整用藥。

黃士維提醒，除上述警訊須留意，65歲以上排便習慣突然改變者、有大腸癌或消化道腫瘤家族史者、長期服用多種慢性病藥物者、便秘合併體重下降、腹部脹大者等4族群，更須積極面對便秘問題，以防疾病找上門。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中