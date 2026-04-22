自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

北榮奈米刀治療局部攝護腺癌 最小化功能損害

2026/04/22 16:57

北榮引進「不可逆電穿孔治療」技術，提供攝護腺癌患者局部治療新選擇。（記者林志怡攝）

北榮引進「不可逆電穿孔治療」技術，提供攝護腺癌患者局部治療新選擇。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕攝護腺癌居於我國男性癌症標準化發生率第3位，2023年我國新增9985例攝護腺癌新發個案。北榮泌尿部主治醫師魏子鈞指出，若低、中風險攝護腺癌患者希望直接進行治療，可選擇全腺體或局部治療，北榮為協助患者減少術後影響，引進「不可逆電穿孔治療」技術，提供患者局部治療新選擇。

魏子鈞指出，針對低風險、局部型的攝護腺癌，過去研究顯示，此類患者採取積極追蹤、不馬上採取治療的整體存活率，與一發現就採取積極治療的患者相比，兩者的存活率差異不大，因此積極追蹤、不馬上採取治療的做法，是學理上可行的治療方案，但在已知有病灶的情況下，患者難免會感到不安。

若患者仍希望採取積極治療作法，北榮泌尿部主任黃逸修說，患者可以選擇全腺體治療或局部治療，其中放射性治療存在放射性膀胱炎、直腸炎等風險，另因周邊細胞受到照射，勃起功能、性功能可能受影響，但不會有尿失禁問題，局部治療影響相對較小，恢復也較快，常見做法包括海扶刀、冰凍治療等。

魏子鈞表示，近年來隨著多參數核磁共振（mpMRI）對攝護腺的影像分析效力與日俱增，有不少患者會藉由此一檢測方式，找出疑似腫瘤位置，減少不必要的切片檢查，或進一步採用較精準的「融合標的式切片術」，僅針對可疑病灶精準採樣，大幅提升診斷準確度。

因此，魏子鈞說，北榮團隊考量現行技術已可將切片做法精準化、改以「標的式」做法處理，攝護腺癌治療也應從過去的全腺治療走向局部治療，經融合能量治療與新一代的影像導航融合，成功引進「不可逆電穿孔治療（IRE）」技術，且因其使用的電力傳導作用範圍約為奈米等級，故又稱為「奈米刀」。

魏子鈞解釋，奈米刀利用高壓電力操作，經由男性會陰部，視病灶數目與範圍，插入3至5支平行的電擊導針，利用導針之間的電力傳導，產生癌細胞不可逆的細胞破裂，進而促使癌細胞凋亡，且相對不會造成周邊神經血管組織損傷，對勃起功能可以有保護作用。

不過，魏子鈞說，mpMRI、奈米刀需要配套使用，目前奈米刀屬於自費項目，費用依據使用的針數不同有所差異，價格落在數十萬左右，mpMRI費用也需要上萬元，適用患者包括低風險與中（低）風險攝護腺癌，或其他不適合或不傾向手術，且經濟上對重粒子治療有所顧慮，希望單次完成治療，並對神經功能多所注重的患者。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中