北榮奈米刀治療局部攝護腺癌 最小化功能損害

北榮引進「不可逆電穿孔治療」技術，提供攝護腺癌患者局部治療新選擇。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕攝護腺癌居於我國男性癌症標準化發生率第3位，2023年我國新增9985例攝護腺癌新發個案。北榮泌尿部主治醫師魏子鈞指出，若低、中風險攝護腺癌患者希望直接進行治療，可選擇全腺體或局部治療，北榮為協助患者減少術後影響，引進「不可逆電穿孔治療」技術，提供患者局部治療新選擇。

魏子鈞指出，針對低風險、局部型的攝護腺癌，過去研究顯示，此類患者採取積極追蹤、不馬上採取治療的整體存活率，與一發現就採取積極治療的患者相比，兩者的存活率差異不大，因此積極追蹤、不馬上採取治療的做法，是學理上可行的治療方案，但在已知有病灶的情況下，患者難免會感到不安。

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若患者仍希望採取積極治療作法，北榮泌尿部主任黃逸修說，患者可以選擇全腺體治療或局部治療，其中放射性治療存在放射性膀胱炎、直腸炎等風險，另因周邊細胞受到照射，勃起功能、性功能可能受影響，但不會有尿失禁問題，局部治療影響相對較小，恢復也較快，常見做法包括海扶刀、冰凍治療等。

魏子鈞表示，近年來隨著多參數核磁共振（mpMRI）對攝護腺的影像分析效力與日俱增，有不少患者會藉由此一檢測方式，找出疑似腫瘤位置，減少不必要的切片檢查，或進一步採用較精準的「融合標的式切片術」，僅針對可疑病灶精準採樣，大幅提升診斷準確度。

因此，魏子鈞說，北榮團隊考量現行技術已可將切片做法精準化、改以「標的式」做法處理，攝護腺癌治療也應從過去的全腺治療走向局部治療，經融合能量治療與新一代的影像導航融合，成功引進「不可逆電穿孔治療（IRE）」技術，且因其使用的電力傳導作用範圍約為奈米等級，故又稱為「奈米刀」。

魏子鈞解釋，奈米刀利用高壓電力操作，經由男性會陰部，視病灶數目與範圍，插入3至5支平行的電擊導針，利用導針之間的電力傳導，產生癌細胞不可逆的細胞破裂，進而促使癌細胞凋亡，且相對不會造成周邊神經血管組織損傷，對勃起功能可以有保護作用。

不過，魏子鈞說，mpMRI、奈米刀需要配套使用，目前奈米刀屬於自費項目，費用依據使用的針數不同有所差異，價格落在數十萬左右，mpMRI費用也需要上萬元，適用患者包括低風險與中（低）風險攝護腺癌，或其他不適合或不傾向手術，且經濟上對重粒子治療有所顧慮，希望單次完成治療，並對神經功能多所注重的患者。

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