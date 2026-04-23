花蓮慈濟借重AI智慧醫療 讓醫療不再受限於山海阻隔

花東地區一直有醫療資源分佈不均的困境，必須靠醫療下鄉縮短時間和空間的距離。圖為花蓮慈濟乳癌和肺結核篩檢巡迴車到偏鄉為民眾篩檢。（花蓮慈院提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮南北縱長140公里，山岳占了近9成面積，地理屏障是偏鄉醫療最大的挑戰，花蓮慈濟醫院指出，過去偏鄉婦女做完乳癌篩檢、疑似肺結核患者檢查等等，都要耗費許多時間，花慈導入AI輔助系統，將醫師的診斷速度提升了58%，搭配智慧APP的自主排程服務，用科技填補地理缺口，讓醫療不再受限於山海阻隔。

花蓮慈院指出，為翻轉東部偏鄉醫療資源分佈不均的困境，健保署積極推動「東區全人轉型」計畫，日前邀請健保署東區業務組，花蓮、台東兩地衛生局、衛生所以及醫療院所共同參與系列課程訓練，花東地區醫療院所特別展現了為東部困境「量身訂做」的智慧醫療成果。

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花蓮慈濟AI中心劉民翔工程師分享AI篩檢輔助系統如何應用在乳癌和肺結核的「智慧巡檢」。花蓮慈院指出，過去偏鄉婦女做完乳癌篩檢，往往要等上2週才能拿到報告；疑似肺結核患者從篩檢到通知留痰，也需耗費5到7天。這些等待的時間成了阻斷傳染與及時治療的鴻溝；花慈導入AI輔助系統，乳癌篩檢風險僅需30分鐘即可獲得回饋，肺結核篩檢更縮短至10分鐘內現場確認，讓病灶無所遁形。

另外，台東馬偕自2023年起推動「偏鄉智慧照護—AI心臟篩檢一條龍計畫」，鎖定40歲以上或具相關病史的居民，提供年度快篩服務。計畫核心在於「高效篩檢與精準追蹤」，先由AI進行初步影像判讀，再交由醫師複核，並由個案管理師即時介入追蹤，台東馬偕期許將此成功模逐步覆蓋花東29鄉鎮，落實早期發現、早期治療，全面構築東區心血管健康防護網。

花蓮慈院醫事室張菁育主任強調，雖然偏鄉的資訊需求不一定能吸引外部廠商投資，但透過在地醫院與適合廠商自主開發模型能找出最省成本、最省時間的流程。「我們是在做當地真正需要的事情。」張菁育說，全人轉型計畫的核心價值在於引導醫護人員「擁抱科技」，利用AI處理繁瑣的初步篩選與流程管理，讓專業人力能回歸到更具價值的「本業」，提供人性化且深度的醫療照顧。

健保署推動「東區全人轉型」計畫，日前邀請健保署東區業務組，花蓮、台東兩地衛生局、衛生所以及醫療院所共同參與系列課程訓練，分享智慧醫療成果。（花蓮慈院提供）

健保署東區業務組長黃兆杰表示，第一線醫療人員在花東偏鄉展現的研發能力與奉獻精神令人感佩，健保署將積極整合資源，透過風險款項挹注，確保好的計畫能持續推動。提出「全面重整、資源互通」的關鍵戰略，呼籲將現有的AI篩檢、運動處方等優良模式進行擴散。透過院際間的緊密協作，能填補長期以來的人力與地理缺口，將「全人照護」的價值落實到花東的每一個角落，實質提升民眾的健康價值。

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