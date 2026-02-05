4成長者有便秘困擾 陽明交大新研究：3招按摩改善

亞洲大學護理系講師黃秀雲（左）、陽明交大護理學院院長簡莉盈（右）研究發現腹部按摩有助排便。（陽明交大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕我國成人排便不順的盛行率約為15%至25%，而65歲以上高齡族群中，約有40%長者長期受到便秘困擾，對生活品質造成影響。除了服用軟便劑或瀉藥，陽明交大護理學院院長簡莉盈與博士生黃秀雲共同進行的最新研究發現，無論是徒手順時針環形按摩、按壓穴位按摩，或是透過電動按摩器按摩，只要15分鐘，都可以有效改善便秘症狀，成果獲國際期刊《International Journal of Nursing Studies》刊登。

年假免不了享用豐盛佳餚，若水分攝取不足，加上久坐不動，極易有便秘困擾。而隨著台灣高齡人口增加及慢性疾病普遍，如何以自然、安全的方式改善排便成為健康照護的重要課題。

該研究從排便頻率、腸道蠕動時間與相關症狀改善等指標，系統性回顧國內外研究，比較不同按摩方式的效果。結果顯示，腹部按摩的確可縮短食物在腸道中的停留時間，同時亦有助於減輕腹脹、排便困難等不適症狀。尤其對功能性便秘的改善效果最為明顯，其次為藥物引起的便秘與神經性腸道功能障礙。

研究團隊指出，腹部按摩簡單、安全，徒手就可以在家操作，也沒有服藥可能帶來的副作用。若有長期便秘困擾的人，每天可進行約15分鐘的腹部按摩。對長期依賴藥物的便秘患者而言，這更是一項具科學基礎且容易執行的黃金解方。

該研究替腹部按摩提供了實證基礎，支持將腹部按摩納入臨床照護與居家保健流程。簡莉盈表示，3種按摩方式皆具顯著療效，民眾與照護者可依自身習慣與便利性選擇適合的方法，對於不能長期服藥的患者而言也是另一種安全而有效的選擇。

目前於亞洲大學護理系擔任講師的黃秀雲也說，這項研究可作為衛教教材推廣，協助醫護人員將腹部按摩納入日常衛教項目，幫助患者與家庭實踐自我照護。不過，如果腹部曾動過手術、正處於懷孕期間，或腹部明顯不舒服，仍應諮詢專家不應貿然按摩。

研究證實無論何種腹部按摩都有助於排便。（陽明交大提供）

研究證實無論何種腹部按摩都有助於排便。（AI生成情境，陽明交大提供）

