沒抽煙也得肺癌！「一站式」微創療程助早期肺癌當天確診+切除

彰基外科部主任王秉彥手勢示意，3D單孔微創手術僅需3至4公分小洞，即可精準切除腫瘤。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕57歲陳姓女上班族未曾抽煙及無慢性病史，因輕微咳嗽與胸悶到彰化基督教醫院就醫，電腦斷層在肺部深處發現1顆1.7公分結節，醫療團隊採用最新的阿基米德導航系統取得檢體，病患在全身麻醉且無痛下完成導航切片，確認為一期肺癌，外科團隊隨即銜接手術，利用3D影像系統，僅開一個3到4公分的小洞即精準完成切除；從肺癌診斷到手術切除都在同一天完成，住院3天即出院，後續定期追蹤。

彰基胸腔檢查治療中心主任詹博強指出，該結節位於肺部深處且無明確支氣管通道，傳統切片風險高且難以到達，他們採用最新的阿基米德導航系統，該系統猶如「開車導航」規劃路徑，其最大特色在於能引導醫師在氣管適當位置進行穿孔，「自己創造一條路徑」直達腫瘤取得檢體。

彰基胸腔檢查治療中心主任詹博強說明，彰基運用影像導引的微創穿刺技術，自行規劃路徑，直達肺部深層腫瘤進行精準採檢。（彰基提供）

在 Hybrid OR（複合式手術室）環境下，病患在全身麻醉且無痛的狀態完成導航切片，術中冷凍切片證實為一期肺癌，外科團隊隨即銜接手術。彰基外科部主任王秉彥表示，配合開刀房3D影像系統，僅需開一個3到4公分的小洞即可在3D清晰視野下精準完成切除，不僅避免誤傷、降低出血與併發症，而且傷口小、術後疼痛較低。

彰基指出，陳女門診時X光發現右上肺有小白點，電腦斷層證實為結節；為慎重起見，另外安排到複合式手術室，先以阿基米德導航系統取得檢體，切片後發現是一期肺癌，立即由外科團隊進駐手術切除，全部過程都在一天內完成。此「一站式」微創治療兼顧診斷準確性、治療完整性與肺功能保留，展現高階設備整合應用的臨床價值。

彰基外科、胸腔內科、胸腔檢查治療中心合力推廣肺癌一站式精準醫療。（彰基提供）

