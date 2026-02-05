自由電子報
健康 > 杏林動態

澎湖醫院協助安寧病人還願 圓滿生命篇章

2026/02/05 16:45

部立澎湖醫院為安寧病人，完成參香還願心願。（部立澎湖醫院提供）

部立澎湖醫院為安寧病人，完成參香還願心願。（部立澎湖醫院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕醫院不僅是治病，也要關懷病人心態。澎湖醫院以實際行動展現安寧照護的人文精神，協助1名截肢癌症末期病人完成生前心願，在護理團隊與家屬的陪伴下，順利前往安宅南天聖天宮參拜還願，為生命旅程留下溫柔而圓滿的篇章。

該名病人於住院期間經濟困難，因南天聖天宮及時挹注善款，協助病人爭取時間連結各界資源，並多次度過生命難關。近期因檢查發現咽喉鱗狀細胞癌，病情不樂觀，轉由澎湖醫院安寧療護團隊照護。

因該病人截肢行動不便，且家屬年邁無力安排交通事宜，遂向護理師及社工表達，希望在身體狀況尚可時，親自前往廟宇參拜、感謝神明之前庇佑，並完成心中牽掛已久的還願心願。護理師在評估病況穩定、並與醫師、病人討論後，啟動「安寧遺願實現」的關懷行動。

澎湖醫院護理之家團隊事前細心規劃行程，安排復康巴士及輪椅，急救藥物準備、交通動線安排及病人舒適度評估，確保整個過程安全無虞。當日由護理長、社工師及安寧個管師全程陪同，在南天聖天宮完成簡單而莊重的參拜儀式。病人神情平靜安詳，數度向護理人員與南天聖天宮主委表達感謝，場面溫馨感人。

澎湖醫院長匡勝捷指出，未來將持續推動安寧緩和醫療與人性化照護，透過跨專業團隊合作，陪伴病人與家屬走過生命最後一段旅程，讓告別不只剩下遺憾，而能留下愛與圓滿的記憶。

