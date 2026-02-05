自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》走路不穩、反應變慢不是失智？ 醫示警慢性水腦症4大警訊

2026/02/05 16:23

基隆長庚醫院外科部主任、神經外科醫師陳品元提醒，慢性水腦症最早出現、也最容易被察覺的症狀，往往是步態異常，應特別提高警覺；情境照。（圖取自freepik）

基隆長庚醫院外科部主任、神經外科醫師陳品元提醒，慢性水腦症最早出現、也最容易被察覺的症狀，往往是步態異常，應特別提高警覺；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕走路變慢、反應遲鈍，很多人以為只是老化；尤其家中長輩若出現走路越來越不穩、反應變慢，甚至開始有尿失禁情況，第一時間常會被誤認為失智症或帕金森氏症。對此，基隆長庚醫院外科部主任、神經外科醫師陳品元提醒，除了老化、失智、帕金森氏症外，其實還可能是常被忽略、且及早治療有機會改善的慢性水腦症。由於該疾病症狀進展緩慢、表現不典型，患者往往因此錯過治療時機，生活品質也隨之快速下降。

陳品元於臉書專頁「神經外科腦瘤權威 陳品元醫師 教授 基隆長庚外科部主任」發文指出，慢性水腦症症狀不明顯，許多人常會以為是老化或失智等認知功能退化疾病，提醒應注意以下4大警訊，以免錯失黃金治療期：

走路不穩是最早也最明顯警訊

慢性水腦症最早出現、也最容易被察覺的症狀，往往是步態異常。患者走路時，會出現「磁吸步態」，就像腳底被磁鐵吸住一樣，步伐變小、拖著腳走，雙腳張得較開以維持平衡。這種步態會讓跌倒風險增加，容易導致骨折或腦部二度傷害。若家中長輩原本行動尚可，卻在短短幾個月內明顯走路不穩，應特別提高警覺。

認知功能退化不一定是失智症

並非所有記憶變差都是失智症，慢性水腦症造成的認知退化特點，包括：反應變慢、注意力不集中、對周遭事物不感興趣、做事拖延又猶豫不決。且患者可能記得很久以前的事情，卻對近期發生的事一片模糊；原本健談的人，也可能逐漸變得沉默寡言。

頻尿、急尿、失禁是重要線索

膀胱控制異常是慢性水腦症的重要觀察線索之一。初期可能只是頻尿或夜尿次數增加，容易被誤認為是老化膀胱無力。但隨著病情進展，會出現急尿，甚至來不及上廁所就失禁的狀況。當尿失禁同時合併走路不穩與認知退化，出現這種「三合一」狀況，正是慢性水腦症的典型表現。

腦部影像檢查是確診關鍵

慢性水腦症的確診關鍵在於腦部影像檢查，患者做電腦斷層或核磁共振檢查時，會發現腦室異常擴大，也就是大腦中充滿腦脊髓液的空腔。

陳品元強調，若家中長輩同時出現多項相關症狀，絕對不能忽視，應儘早就醫評估是否罹患慢性水腦症，避免延誤治療時機。

