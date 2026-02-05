自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》糖尿病前期別輕忽！ 最新研究揭心血管風險恐翻倍

2026/02/05 20:33

營養師薛曉晶表示，糖尿病前期血管內皮已默默受損，根據最新研究指出，若能及早將偏高的血糖拉回，心血管疾病風險可大幅降低近一半；情境照。（圖取自freepik）

營養師薛曉晶表示，糖尿病前期血管內皮已默默受損，根據最新研究指出，若能及早將偏高的血糖拉回，心血管疾病風險可大幅降低近一半；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人健檢報告中血糖偏高，糖化5.7-6.4%或空腹血糖異常，其實可能已符合糖尿病前期，卻經常選擇再觀察或是被忽略，不知身體已發出警訊，血管內皮正默默受損，早已出現看不到的健康危機。對此，營養師薛曉晶表示，根據最新研究指出，若能在糖尿病前期及早將偏高的血糖拉回，心血管疾病風險可大幅降低近一半。

控制血糖 護心防心衰竭住院風險

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，根據國際權威《The Lancet Diabetes & Endocrinology》在2026年刊登的最新研究追蹤證實，在糖尿病前期，若能及早將血糖拉回正常，未來心血管疾病及心衰竭住院的風險也能大幅降低近一半。

日常生活掌握4重點 血糖不失控

想控糖不是意志力的問題，而是你是否用對正確方法。薛曉晶建議日常掌握以下4個重點，以「替代法」開始，讓血糖從生活中改變：

飲品：含糖飲料換成無糖茶或白開水。

點心：餅乾換成原型水果搭配無糖優格。

飯後：堅持散步10-30分鐘。

睡前：提早30分鐘關手機螢幕，開啟夜間修復模式。

薛曉晶強調，連續7天實踐這4個簡單重點，小步前進，穩紮穩打，就是為健康投資；除可感受身體的轉變，也可更好的掌控血糖。但提醒若已在用藥或有心腎疾病，務必先諮詢醫師再執行。

