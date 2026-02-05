健康網》高血脂想靠運動、飲食不吃藥？ 醫：不少人40歲心梗就喪命

醫師陳冠任表示，膽固醇高卻不想吃藥，如同過馬路闖紅燈，有人或許高血脂一輩子都沒事，但也有人40歲就因心肌梗塞喪命；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕高血脂除了會傷害心血管健康，也會明顯提高心肌梗塞、中風風險。不少患者希望靠運動、飲食控制高血脂，選擇不吃藥或自行停藥，卻低估了潛在危險。醫師陳冠任表示，近日夜診一連收治多位未規律服藥的高血脂患者，唯一共同點是「膽固醇高，卻不想吃藥」。他直言，這種行為如同過馬路闖紅燈，有人或許高血脂一輩子都沒事，但也有人40歲就因心肌梗塞喪命。

陳冠任於臉書專頁「冠任醫師的異想世界」發文分享，夜診中出現4、5位低密度膽固醇（LDL，俗稱壞膽固醇）居高不下的高血脂患者。有的人長達2年未服藥，堅信能靠運動、飲食改善；有的人吃藥後指數正常後，便自行停藥測試能否維持；也有人偷偷減劑量；或是沒有抽血，僅憑感覺身體變好就停藥。

LDL過高如同闖紅燈 出事恐送太平間

陳冠任提及，以往的他對此會有些生氣，但現在會以另一種比喻說明：「低密度膽固醇高就像行人闖紅燈過馬路一樣。」他解釋，闖紅燈未必每次都會出事，確實有人一輩子平安無事，但也有人只闖一次紅燈就進了太平間。但不論如何，大家都同意闖紅燈是相當危險的行為。

陳冠任進一步說明，同樣地，高血脂患者中，確實有人終生沒有發生腦中風、心臟病，但也有人年僅40歲就因心肌梗塞倒下，且這種案例並不少見。所以，對於心血管保護而言，壞膽固醇過高的確也是相當危險。

不吃藥是選擇 風險也必須自己承擔

對於堅持不吃藥、自認未來不會發生心臟病或中風的高血脂患者，陳冠任指出，現在會在進行完整溝通後，於病歷中註明「醫師已強烈建議治療，但患者拒絕」，即可不開立藥物。他也直言，藥物開了卻不服用，反而是浪費醫療資源。

醫師直言：這種風險真的不敢賭

陳冠任強調，「身體是自己的，醫師只能提出專業建議。」但若是親朋好友，他一定會強烈建議好好控制高血脂，因為一旦發生嚴重心血管事件，往往沒有後悔的機會，這種風險，真的不敢賭。

