自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

高油鹽飲食埋大腸癌隱憂 醫師籲定期篩檢及早發現

2026/02/05 18:52

台北慈濟醫院副院長何景良呼籲，民眾應把握公費篩檢資源，並透過飲食習慣調整降低大腸癌風險。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院副院長何景良呼籲，民眾應把握公費篩檢資源，並透過飲食習慣調整降低大腸癌風險。（台北慈濟醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕1名68歲李姓男子平時喜歡食用高油鹽的加工食品，近來出現頭暈、爬樓梯易喘的情形，到台北慈濟醫院大腸直腸外科看診，確診為大腸癌第3期，在院方安排腹腔鏡右半結腸切除術，後續規劃術後輔助性化療後，恢復良好，醫師提醒民眾把握公費篩檢資源，才能及早發現、治療。

台北慈濟醫院指出，根據衛生福利部癌症登記資料，大腸直腸癌位居國人癌症發生率第2位、死亡率第3名，過去以50歲以上族群為主，但近年明顯下降趨勢，不良的生活型態是主要原因，包括紅肉與加工肉品攝取過量、蔬果與膳食纖維攝取不足，以及缺乏規律運動等，此外，糖尿病、肥胖、吸菸、飲酒及長期慢性發炎，也會增加罹癌風險。

台北慈濟醫院大腸直腸外科醫師陳昱廷指出，大腸癌初期多無明顯症狀，隨著腫瘤逐漸增大，才可能出現腹痛、血便、排便習慣改變或糞便變細等警訊，若腫瘤進一步堵塞腸道管徑，則有2成機率導致腸阻塞，進而出現無法排氣排便或食欲不振、噁心嘔吐的情形，一旦拖延治療，恐導致腸壁穿孔破裂，引發腹膜炎或敗血症，危及生命。

陳昱廷表示，現今主流的篩檢方式為免疫法糞便潛血檢查（i-FOBT），是透過特殊抗體偵測血紅素蛋白，能更精準鎖定下消化道出血病灶，並可偵測糞便中極微量的血紅素變化，有助提高早期病灶被發現的機會，根據加拿大醫學會雜誌研究，i-FOBT偵測率可達96.4%，有助於在還沒出現明顯症狀前，及早發現病灶。

陳昱廷提醒，國健署已將大腸癌篩檢年齡下修至45歲，符合資格者每2年可免費接受1次免疫法糞便潛血檢查；若為1等親家族有大腸癌病史者，可提前至40歲開始每2年定期篩檢。

台北慈濟醫院副院長何景良呼籲，大腸癌有年輕化的趨勢，與現代生活型態密切相關，民眾應把握公費篩檢資源，並透過飲食習慣調整降低風險，才能及早發現、及早治療，爭取最佳預後。

台北慈濟醫院大腸直腸外科醫師陳昱廷說明免疫法糞便潛血檢查（i-FOBT）的重要性。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院大腸直腸外科醫師陳昱廷說明免疫法糞便潛血檢查（i-FOBT）的重要性。（台北慈濟醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中