高油鹽飲食埋大腸癌隱憂 醫師籲定期篩檢及早發現

台北慈濟醫院副院長何景良呼籲，民眾應把握公費篩檢資源，並透過飲食習慣調整降低大腸癌風險。（台北慈濟醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕1名68歲李姓男子平時喜歡食用高油鹽的加工食品，近來出現頭暈、爬樓梯易喘的情形，到台北慈濟醫院大腸直腸外科看診，確診為大腸癌第3期，在院方安排腹腔鏡右半結腸切除術，後續規劃術後輔助性化療後，恢復良好，醫師提醒民眾把握公費篩檢資源，才能及早發現、治療。

台北慈濟醫院指出，根據衛生福利部癌症登記資料，大腸直腸癌位居國人癌症發生率第2位、死亡率第3名，過去以50歲以上族群為主，但近年明顯下降趨勢，不良的生活型態是主要原因，包括紅肉與加工肉品攝取過量、蔬果與膳食纖維攝取不足，以及缺乏規律運動等，此外，糖尿病、肥胖、吸菸、飲酒及長期慢性發炎，也會增加罹癌風險。

台北慈濟醫院大腸直腸外科醫師陳昱廷指出，大腸癌初期多無明顯症狀，隨著腫瘤逐漸增大，才可能出現腹痛、血便、排便習慣改變或糞便變細等警訊，若腫瘤進一步堵塞腸道管徑，則有2成機率導致腸阻塞，進而出現無法排氣排便或食欲不振、噁心嘔吐的情形，一旦拖延治療，恐導致腸壁穿孔破裂，引發腹膜炎或敗血症，危及生命。

陳昱廷表示，現今主流的篩檢方式為免疫法糞便潛血檢查（i-FOBT），是透過特殊抗體偵測血紅素蛋白，能更精準鎖定下消化道出血病灶，並可偵測糞便中極微量的血紅素變化，有助提高早期病灶被發現的機會，根據加拿大醫學會雜誌研究，i-FOBT偵測率可達96.4%，有助於在還沒出現明顯症狀前，及早發現病灶。

陳昱廷提醒，國健署已將大腸癌篩檢年齡下修至45歲，符合資格者每2年可免費接受1次免疫法糞便潛血檢查；若為1等親家族有大腸癌病史者，可提前至40歲開始每2年定期篩檢。

台北慈濟醫院副院長何景良呼籲，大腸癌有年輕化的趨勢，與現代生活型態密切相關，民眾應把握公費篩檢資源，並透過飲食習慣調整降低風險，才能及早發現、及早治療，爭取最佳預後。

台北慈濟醫院大腸直腸外科醫師陳昱廷說明免疫法糞便潛血檢查（i-FOBT）的重要性。（台北慈濟醫院提供）

