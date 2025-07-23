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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

走路喘竟是肺動脈有大量血栓 醫籲別輕忽「沉默殺手」

2025/07/23 11:15

李俊毅主任提醒，肺動脈栓塞又被稱為沉默殺手，民眾一定要多加注意。（圖由大千綜合醫院提供）

李俊毅主任提醒，肺動脈栓塞又被稱為沉默殺手，民眾一定要多加注意。（圖由大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕76歲黃姓老翁長期氣喘、走路喘就醫，檢查發現雙側肺動脈有大量血栓。32歲劉姓女子則因骨折手術後久躺，呼吸困難到急診，同樣診斷為肺栓塞。苗栗縣大千綜合醫院心臟外科主任李俊毅提醒，肺動脈栓塞是威脅生命的急症，從輕微喘咳到猝死都有可能，不可輕忽。

李俊毅指出，肺動脈栓塞是血栓阻塞肺動脈或分支，導致肺部血流受阻，造成呼吸、循環異常。症狀包括呼吸困難、胸痛、咳血、心悸、昏厥、下肢腫痛，嚴重時可能休克甚至死亡，因此又被稱為「沉默的殺手」。

李俊毅表示，肺栓塞大多源自下肢深部靜脈血栓脫落後，隨血流進入肺部。常見危險因子包括長期臥床、手術後、惡性腫瘤、肥胖、抽菸、口服避孕藥、懷孕產後、高齡、家族遺傳等。

兩名病患採不同治療方式，76歲老翁因為是慢性血栓，無法藥物治療，採自費微創智慧血栓清除系統抽除血塊，術後血氧恢復、行走不再喘；32歲女子因血栓形成時間短、骨折傷口穩定，採自費超音波震盪溶栓導管合併溶栓藥物治療，3天後順利出院。

李俊毅提醒，肺栓塞多數可預防。手術或住院期間應與醫師討論是否使用抗凝藥物、術後盡早下床活動、穿壓力襪促進血流、維持健康體重、戒菸控制慢性病，降低風險。

76歲老翁雙側的肺動脈都有大量血栓（紅圈處）。（圖由大千綜合醫院提供）

76歲老翁雙側的肺動脈都有大量血栓（紅圈處）。（圖由大千綜合醫院提供）

32歲女子因長期躺臥，導致肺栓塞（紅圈處）。（圖由大千綜合醫院提供）

32歲女子因長期躺臥，導致肺栓塞（紅圈處）。（圖由大千綜合醫院提供）

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