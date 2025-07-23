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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

體驗正子檢查照出甲狀腺癌 醫師自身經歷籲早期篩檢

2025/07/23 12:03

聖馬爾定醫院正子造影中心主任門朝陽（右）說，正子掃描對於甲狀腺癌病患來說，是健保給付下的一項優質檢查選擇。（聖馬爾定醫院提供）

聖馬爾定醫院正子造影中心主任門朝陽（右）說，正子掃描對於甲狀腺癌病患來說，是健保給付下的一項優質檢查選擇。（聖馬爾定醫院提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕天主教嘉義市聖馬爾定醫院正子造影中心主任門朝陽醫師於15年前體驗醫院新進正子造影掃瞄儀，意外發現罹患甲狀腺癌，隨即接受治療追蹤，這個只是「順便檢查看看」的舉動，救了他一命，現今仍然健康，工作與生活一如往常；他以自身經歷，呼籲民眾正視癌症，盼望更多人早期發現，早期治療。

門朝陽說，醫院於2010年引進第1台正子造影掃描儀，他當時擔任中心主任，決定親自體驗檢查流程，希望能了解患者感受，也讓醫療團隊更貼近受檢者需要。

聖馬爾定醫院正子造影中心主任門朝陽醫師於15年前體驗醫院新進正子造影掃瞄儀，意外發現罹患甲狀腺癌。（聖馬爾定提供）

聖馬爾定醫院正子造影中心主任門朝陽醫師於15年前體驗醫院新進正子造影掃瞄儀，意外發現罹患甲狀腺癌。（聖馬爾定提供）

沒想到，這個只是「順便檢查看看」的舉動，竟然救了他一命。當時他發現罹患第二期甲狀腺癌，還有一顆淋巴轉移，隨即接受治療，並定期追蹤。如今15年過去，他仍然健康，工作與生活一如往常。

門朝陽強調，「癌症並不可怕，可怕的是太晚發現」，很多癌症在初期沒有明顯症狀，一旦出現身體不適，可能為時已晚。「做一次正子掃描，就像照一面鏡子，把身體的深層問題照出來，能及早發現、及早面對」。

門朝陽說，正子掃描並非只用於篩檢，對於甲狀腺癌病患來說，尤其在懷疑復發，但碘131掃描看不清楚的情況下，正子掃描是健保給付下的一項優質檢查選擇。

而甲狀腺癌以女性患者較為常見，男女比例約1：3，近年來男性發生率也明顯上升。而此疾病亦與家族基因有關，常見一家人接連被診斷出甲狀腺癌。因此他建議，最好的方法就是「全家一起來檢查一下」。

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