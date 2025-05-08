自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

謠言終結站》生薑塗頭皮可生髮？ 中醫破迷思：小心發炎掉更多

2025/05/08 21:26

中醫師提醒，在頭皮上亂抹反而容易刺激頭皮，造成紅腫發炎，使掉髮問題更嚴重。（圖取自freepik）

中醫師提醒，在頭皮上亂抹反而容易刺激頭皮，造成紅腫發炎，使掉髮問題更嚴重。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕坊間流傳許多促進生髮的偏方，例如用生薑、米酒或鹽水塗抹頭皮，聲稱能刺激毛囊、加速頭髮生長。好食課在臉書專頁與中醫師廖芳儀在「廖芳儀中西醫師-食養。醫方。五感療癒」提醒，在頭皮上亂抹反而容易刺激頭皮，造成紅腫發炎，使掉髮問題更嚴重。日常保養頭皮應適當按摩、使用溫和洗護產品、避免頻繁染燙、維持良好作息。

廖芳儀提到，以生薑為例，其刺激性強，若直接塗抹頭皮，反而容易造成頭皮敏感、紅腫，甚至發炎，損傷毛囊健康，使原本的掉髮問題更加嚴重。有掉髮困擾的民眾應避免自行嘗試這類刺激性偏方，這些說法目前並無明確科學證據支持，切勿輕信。

廖芳儀提到，有掉髮困擾的民眾應避免自行嘗試這類刺激性偏方，這些說法目前並無明確科學證據支持，切勿輕信；圖為情境照。（圖取自freepik）

廖芳儀提到，有掉髮困擾的民眾應避免自行嘗試這類刺激性偏方，這些說法目前並無明確科學證據支持，切勿輕信；圖為情境照。（圖取自freepik）

該如何正確養髮呢？廖芳儀建議，可採取中醫「體內外雙管齊下」的方式進行調理。於中藥方面，可補：

補腎養血：何首烏、黑芝麻、枸杞、黑豆、桑葚。

健脾補氣：黃耆、黨參、山藥、杏仁、生薑，提高營養吸收能力。

活血化淤：當歸、丹參、川芎助頭皮血流暢通。

在飲食調理上，她也推薦一道簡單實用的「養髮枸杞芝麻糊」；只需將熟黑芝麻與煮熟的白米或糙米加上冰糖打成糊狀，再加入一些枸杞一起煮熟即可。若將白米改為山藥或杏仁，也能額外補充營養，幫助養髮效果更加分。

廖芳儀也分享日常保養4原則：

●適當頭皮按摩。

●使用溫和洗護產品。

●避免頻繁染燙。

●維持良好睡眠與作息。

廖芳儀提醒，切勿聽信偏方，適得其反，有問題應諮詢醫師！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中