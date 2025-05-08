謠言終結站》生薑塗頭皮可生髮？ 中醫破迷思：小心發炎掉更多

中醫師提醒，在頭皮上亂抹反而容易刺激頭皮，造成紅腫發炎，使掉髮問題更嚴重。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕坊間流傳許多促進生髮的偏方，例如用生薑、米酒或鹽水塗抹頭皮，聲稱能刺激毛囊、加速頭髮生長。好食課在臉書專頁與中醫師廖芳儀在「廖芳儀中西醫師-食養。醫方。五感療癒」提醒，在頭皮上亂抹反而容易刺激頭皮，造成紅腫發炎，使掉髮問題更嚴重。日常保養頭皮應適當按摩、使用溫和洗護產品、避免頻繁染燙、維持良好作息。

廖芳儀提到，以生薑為例，其刺激性強，若直接塗抹頭皮，反而容易造成頭皮敏感、紅腫，甚至發炎，損傷毛囊健康，使原本的掉髮問題更加嚴重。有掉髮困擾的民眾應避免自行嘗試這類刺激性偏方，這些說法目前並無明確科學證據支持，切勿輕信。

請繼續往下閱讀...

廖芳儀提到，有掉髮困擾的民眾應避免自行嘗試這類刺激性偏方，這些說法目前並無明確科學證據支持，切勿輕信；圖為情境照。（圖取自freepik）

該如何正確養髮呢？廖芳儀建議，可採取中醫「體內外雙管齊下」的方式進行調理。於中藥方面，可補：

●補腎養血：何首烏、黑芝麻、枸杞、黑豆、桑葚。

●健脾補氣：黃耆、黨參、山藥、杏仁、生薑，提高營養吸收能力。

●活血化淤：當歸、丹參、川芎助頭皮血流暢通。

在飲食調理上，她也推薦一道簡單實用的「養髮枸杞芝麻糊」；只需將熟黑芝麻與煮熟的白米或糙米加上冰糖打成糊狀，再加入一些枸杞一起煮熟即可。若將白米改為山藥或杏仁，也能額外補充營養，幫助養髮效果更加分。

廖芳儀也分享日常保養4原則：

●適當頭皮按摩。

●使用溫和洗護產品。

●避免頻繁染燙。

●維持良好睡眠與作息。

廖芳儀提醒，切勿聽信偏方，適得其反，有問題應諮詢醫師！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法