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健康網》吃香喝辣容易生痔瘡？ 醫破解4迷思

2025/05/14 19:38

醫師說，吃辣並不會直接導致痔瘡，而是吃辣後排便的灼熱感與痔瘡發作時的感覺相似，因此讓人誤以為兩者有直接關聯；情境照。（圖取自freepik）

醫師說，吃辣並不會直接導致痔瘡，而是吃辣後排便的灼熱感與痔瘡發作時的感覺相似，因此讓人誤以為兩者有直接關聯；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃辣讓人覺得好過癮，吃完排便卻覺得好像痔瘡大發作？大腸直腸外科醫師陳威佑指出，吃辣並不會直接導致痔瘡的發生，而是吃辣會刺激腸胃蠕動，導致腹瀉；排便次數增加，肛門受刺激；頻繁用力排便，導致腹壓變化；痔瘡原本就存在的人，症狀可能加重；這些才是讓人錯認為吃辣導致痔瘡的原因。

陳威佑於臉書專頁「大腸直腸外科 陳威佑醫師」發文表示，許多人以為「吃辣會得痔瘡」，其實這是一個很常見的誤解。痔瘡的真正成因，主要來自於肛門靜脈壓力的增加，當靜脈受到長時間的壓迫或循環不良時，容易導致血管擴張、腫脹，進而形成痔瘡。

吃辣得痔瘡錯覺4原因

陳威佑說，吃辣後，因排便的灼熱感與痔瘡發作時的感覺相似，所以讓人誤以為兩者有直接關聯，以下進一步解釋，為什麼吃辣後容易讓人錯認為得痔瘡的4個原因：

吃辣會刺激腸胃蠕動，導致腹瀉：辣椒素不會在腸道內完全被消化，有些成分會直接排出體外，當這些殘留的辣椒素接觸到肛門時，會引發局部刺激，導致灼熱、刺痛或不適感。這種感覺類似痔瘡發炎時的疼痛，因此讓人誤以為自己長了痔瘡。

排便次數增加，肛門受刺激：正常情況下，肛門周圍皮膚有一定的耐受力，但如果短時間內頻繁排便，糞便中的刺激物（如胃酸、未完全消化的辛辣成分）會反覆摩擦肛門，導致黏膜發紅、腫脹，甚至產生刺痛感。這種局部發炎的狀況，也容易與痔瘡症狀混淆。

頻繁用力排便，導致腹壓變化：許多人會不自覺地用力排便，這樣會導致腹內壓升高，進一步影響肛門靜脈的壓力，使血液回流受阻。頻繁這樣用力，會讓肛門血管過度充血、腫脹，進而產生不適感。

痔瘡原本就存在的人，症狀可能加重：如果本身已經有痔瘡，頻繁腹瀉與用力排便，則會進一步擠壓靜脈，使腫脹更加明顯，可能導致出血、疼痛加劇，讓人誤以為是吃辣導致的痔瘡，而實際上是腹瀉引發的症狀加重。

醫師指出，除本身已有痔瘡者外，吃辣後腸胃蠕動導致腹瀉、排便次數增加刺激肛門、用力排便增加腹壓，都會產生得痔瘡的錯覺；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，除本身已有痔瘡者外，吃辣後腸胃蠕動導致腹瀉、排便次數增加刺激肛門、用力排便增加腹壓，都會產生得痔瘡的錯覺；圖為情境照。（圖取自freepik）

日常保健飲水充足多蔬果

陳威佑表示，吃辣雖然不會導致長痔瘡，但腸胃敏感的人要注意適量食用，避免因腹瀉造成肛門壓力增加。真正預防痔瘡的關鍵，在於保持良好的排便習慣，建議日常飲食應攝取足夠膳食纖維，如蔬菜、水果和全穀類，並且多喝水，促進腸道健康。同時也要避免長時間久坐或久站，適度運動，維持良好的血液循環，有助於減少痔瘡的發生或惡化。

陳威佑強調，如果有痔瘡困擾，或是經常反覆發作，建議就醫評估狀況，提供適當的治療與建議。

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