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健康 > 杏林動態

僅限今日！彰濱秀傳捐血活動 送巨無霸酥炸大魷魚

2025/06/18 12:22

彰濱秀傳醫院捐血活動祭出絕招，送出超人氣的巨無霸魷魚。（記者劉曉欣攝）

彰濱秀傳醫院捐血活動祭出絕招，送出超人氣的巨無霸魷魚。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕捐血活動送禮券、摸彩品已經不稀奇，彰濱秀傳醫院今天（18日）舉辦捐血活動，除了有小禮物以外，還加碼送夜市人氣美食巨無霸酥炸大魷魚一份，不少民眾則是衝著美食前來，覺得這真是最歡樂的捐血了！

彰濱秀傳醫院表示，因為彰濱秀傳醫院位於彰濱產業園區鹿港區裡面，鹿港地區每到假日幾乎都有捐血活動，由於該院辦在平日，每3個月舉辦一次，為了吸引捐血者的意願，都會與在地美食小吃業者結合，今年3月捐血活動就加碼送特製版的大腸包小腸。

彰濱秀傳醫院定期舉辦捐血活動，每次都會加碼在地美食。（記者劉曉欣攝）

彰濱秀傳醫院定期舉辦捐血活動，每次都會加碼在地美食。（記者劉曉欣攝）

鹿和夜市的人氣炸魷魚餐車老闆許宴庭，開心為捐血者服務。（記者劉曉欣攝）

鹿和夜市的人氣炸魷魚餐車老闆許宴庭，開心為捐血者服務。（記者劉曉欣攝）

院方指出，這次特別找來鹿和夜市的人氣餐車「庭魷魚」共襄盛舉，由老闆許宴庭親自現場炸魷魚，所炸的巨無霸大魷魚，平日並沒有販售，因為單價較高，數量也較少，這次情商老闆來現炸，捐血民眾都可以聞到香噴噴炸魷魚的味道，一捐完血就可以吃個超大魷魚，能量立即滿血復活。

許宴庭表示，原本都是擺夜市，如今一早為捐血者提供炸魷魚，也是很新奇的體驗。彰濱秀傳醫院今天的捐血活動到今天下午5點為止，地點在濱秀醫院的大門口，無論捐250CC或是500CC，都是兌換一份巨無霸酥炸大魷魚。

彰濱秀傳醫院捐血活動祭出絕招，送出超人氣的巨無霸魷魚。（記者劉曉欣攝）

彰濱秀傳醫院捐血活動祭出絕招，送出超人氣的巨無霸魷魚。（記者劉曉欣攝）

彰濱秀傳醫院捐血活動送炸巨無霸魷魚。（記者劉曉欣攝）

彰濱秀傳醫院捐血活動送炸巨無霸魷魚。（記者劉曉欣攝）

沒看錯！彰濱秀傳醫院舉辦捐血活動，加碼夜市超人氣的巨無霸炸魷魚。（記者劉曉欣攝）

沒看錯！彰濱秀傳醫院舉辦捐血活動，加碼夜市超人氣的巨無霸炸魷魚。（記者劉曉欣攝）

彰濱秀傳醫院舉辦捐血活動，加碼夜市超人氣的巨無霸炸魷魚。（記者劉曉欣攝）

彰濱秀傳醫院舉辦捐血活動，加碼夜市超人氣的巨無霸炸魷魚。（記者劉曉欣攝）

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