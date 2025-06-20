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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》大腦也會得糖尿病？ 研究：3類食物失智加速器

2025/06/20 17:33

學者指出，據科學研究，許多失智症患者大腦萎縮，與長期大量攝取甜點、含糖飲料等食品有關，進而導致細胞發炎、記憶衰退等問題；情境照。（圖取自freepik）

學者指出，據科學研究，許多失智症患者大腦萎縮，與長期大量攝取甜點、含糖飲料等食品有關，進而導致細胞發炎、記憶衰退等問題；情境照。（圖取自freepik）

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林芳郁罹失智》記憶退化能逆轉嗎？ 醫：生活4招有效護腦

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣心臟外科權威、前衛生署長林芳郁退休後罹患失智症，再次引發社會對於失智症的關注，也讓更多人進一步了解此病症成因。營養學者洪泰雄於臉書專頁發文表示，據科學研究發現，許多阿茲海默症患者大腦萎縮，與長期大量攝取精製糖高升糖食物高鹽加工食品有關，不僅造成細胞長期發炎，也讓大腦像是得了糖尿病，出現記憶衰退、專注力下降、萎縮等問題。

研究：糖、白飯、鹽易致腦萎縮

您知道嗎？除了糖尿病會影響胰島素，大腦其實也會不耐糖。洪泰雄指出，阿茲海默症患者的大腦，常出現神經元一個個死亡、大腦明顯萎縮，形成「β-澱粉樣蛋白斑塊」，累積「濤蛋白（tau）」造成神經纏結等狀況。科學家發現，之所以造成這些現象，竟與吃太多糖、白飯、鹽相關。

洪泰雄解釋，由於上述過程會啟動一個「錯誤的生存開關」，讓細胞進入長期發炎，進而造成難以修復的狀態，以致影響大腦。至於哪些食物是阿茲海默症的加速器？包括：常見的甜點、含糖飲料等精製糖；白飯、白麵包、糕餅等高升糖食物；罐頭、泡麵、鹹酥雞等高鹽加工食品。這些食物不僅會讓大腦如同罹患糖尿病，造成記憶衰退、專注力下降，也會讓失智風險增高。

麥得飲食有助失智風險降53%

怎麼吃才能幫大腦「保鮮」？洪泰雄說，建議日常不妨試試「麥得飲食」（MIND Diet），這種飲食結合地中海與DASH飲食的優點，重點包括：每天吃綠葉蔬菜、全穀類；每週吃莓果、豆類、堅果：多用橄欖油、苦茶油、紫蘇油、吃魚；少碰紅肉、奶油、加工品、甜食。根據美國研究顯示，遵守這樣的飲食規則，甚至可降低失智風險高達53%。

學者說，「麥得飲食」結合地中海與DASH飲食的優點，據美國研究顯示，遵守這樣的飲食規則，可降低失智風險高達53%；示意圖。（圖取自freepik）

學者說，「麥得飲食」結合地中海與DASH飲食的優點，據美國研究顯示，遵守這樣的飲食規則，可降低失智風險高達53%；示意圖。（圖取自freepik）

改變飲食生活習慣逆轉罹病基因

此外，洪泰雄提及，本身若帶有「ApoE ε4」這個基因，罹患失智風險的確會增高好幾倍；但好消息是，透過飲食和生活習慣仍可逆轉風險。日常謹記少吃加工食物、多運動、多睡覺、用腦學新東西，都是護腦好習慣。

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