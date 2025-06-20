7旬翁急性心肌梗塞併發多重器官衰竭 複雜性心導管術救命

老翁接受心導管檢查，顯示多條血管嚴重狹窄（箭頭處）。（大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕71歲謝姓老翁因連續兩天嚴重胸悶和呼吸困難到苗栗大千綜合醫院急診就醫，檢查發現為急性心肌梗塞，後續又併發多重器官衰竭。經醫療團隊緊急安排裝置葉克膜並進行複雜性心導管冠狀動脈整型術，順利穩住病情。他出院後回診追蹤，已可自行走進診間，並感謝醫療團隊讓他從鬼門關走回來。

大千綜合醫院心臟內科醫師羅健賢表示，該位病人的心導管檢查顯示冠狀動脈左主幹與三條血管都嚴重狹窄，若要進行導管置放支架風險很高，因此建議接受風險較低的冠狀動脈繞道手術，但病人表示不願意。

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不料，病人接連併發急性肺水腫、急性腎衰竭，甚至心因性休克，因此緊急裝置葉克膜並進行複雜性心導管冠狀動脈整型術，以刀片氣球整型術切割血管壁上的斑塊，使血管更容易擴張，術中同時放置六支塗藥支架治療。病人術後第二天移除葉克膜、一週後脫離呼吸器、12天後轉入一般病房繼續藥物治療、血液透析，並進行床邊復健幫助體力恢復，終於在第28天順利出院返家。後續腎功能逐漸恢復，術後3個月已不需再洗腎。

羅健賢表示，由於複雜的冠狀動脈疾病，像是多處血管狹窄或阻塞、血管分支複雜等，是無法透過單純的氣球擴張或支架植入來治療。因此，需要以複雜性心導管冠狀動脈整型術，也就是利用心導管搭配特殊技術來治療。此手術具有侵入性小、恢復快、提高治療效果等優點，但手術仍存在一定的風險，因此需要醫師更精細的手術技巧及術後專業的照護，才能有更高的成功率並降低手術風險。

羅健賢提醒，急性心肌梗塞常見嚴重胸悶甚至胸痛、呼吸困難且合併冒冷汗等症狀，務必要盡速就醫接受治療，才能將生命威脅降至最低。

羅健賢醫師表示，複雜性心導管冠狀動脈整型術可針對複雜的冠狀動脈疾病做治療。（大千綜合醫院提供）

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