60歲生日送自己大禮 圖書館志工簽署器捐願圓30年心願

圖書館志工黃顗蓁，30歲時就有器官捐贈的想法，她選在60歲農曆生日當天簽署器官捐贈同意書，完成心願。（宏仁醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕「自己的人生，自己作主！」60歲圖書館志工黃顗蓁，30歲時就有器官捐贈的想法，近日她決定將念頭，選在農曆生日當天於員林宏仁醫院簽署器官捐贈同意書，並同步註記大體捐贈意願，送給自己一份最有意義的生日禮物。黃顗蓁說，希望自己的器官與身體在最後仍能幫助他人，「延續珍貴的生命價值」。

黃顗蓁表示，30年前就曾接觸器官捐贈的資訊，當時雖已動念，卻因父母尚在，始終沒有採取實際行動。她曾在醫院工作，看過太多突如其來的病痛與意外，深感健康可貴，日前在員林宏仁醫院剛好看到器官捐贈宣導，當場簽署同意書，做為自己60歲生日禮物。

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黃顗蓁在簽署原因寫下「感恩父母給予健全的身體，希望延續珍惜得來不易的生命」，同時也留下給家人的話「感恩、尊重、愛」。

除了器官捐贈，黃顗蓁也主動表示身後願捐出大體，成為「大體老師」，供醫學教育與研究使用，盼能讓生命教育有更多啟發。

「感謝女兒給我的支持」，黃顗蓁透露，她的人生並非一帆風順，丈夫早年生意失敗後失聯，她獨自一人扛起家庭責任，將女兒拉拔長大，如今女兒不僅孝順貼心，對她的捐贈決定也大力支持。這份理解與成全，讓她無所牽掛，坦然迎向生命每一階段。

宏仁醫院社工師謝麗秋說，每年6月是器官捐贈宣導月，醫院持續推廣「器官捐贈」、「病人自主」、「安寧緩和」等生命議題，去年起，民眾可透過健保卡「預立器官捐贈及安寧緩和意願」。據衛福部統計，目前全台仍有逾萬人等待器官移植，器捐推動刻不容緩，黃顗蓁的行動與心意，是最真切的生命教育。

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