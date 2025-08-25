健康網》揪出肥胖元凶？研究：睡眠不足4小時風險飆73％

一般人認為造成胖瘦原因，與吃脫不了闗係，食農專家韋恩說，睡眠時間低於4小時的人，竟然有73%的機率更容易肥胖；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一般人認為造成胖瘦原因，與吃脫不了闗係，然而，研究發現睡眠也有影響力。食農專家韋恩引述美國哥倫比亞大學的研究說，與每天睡眠7到9小時的人相比，睡眠時間只有5小時的人更容易肥胖，機率高達50%。更令人吃驚的是，睡眠時間低於4小時的人，竟然有73%的機率更容易肥胖。

食農專家韋恩在臉書粉專「韋恩的食農生活」與部落格發文指出，日本內科醫師工藤孝文教的，瘦的人通常睡得很好，而胖的人則常常睡不夠。飢餓素是一種「肥胖荷爾蒙」，在感到飢餓時分泌，促進食慾。一方面，瘦素則是「瘦身荷爾蒙」，當血糖升高時分泌，有助於抑制食慾。當睡眠充足時，瘦素的分泌會得到促進，相反的，一旦睡眠不足時，則會促進飢餓素分泌。

促進睡眠的關鍵

食農專家韋恩說，一般民眾到了50多歲，睡眠品質顯然會比年輕時差，無法入睡的日子也會隨之增多。這和年齡增加，導致促進睡眠的褪黑激素分泌量下降有關。為了能夠睡得好，每天大約在相同時間起床，並於同一時間入睡，調整睡眠節奏，早上起床後曬曬太陽以重新設置生物鐘，睡前2小時洗澡，以及在晚上盡可能避免照明、電腦螢幕和手機等藍光都是有效的方法。

他接著說，促進被稱為「睡眠荷爾蒙」的褪黑激素分泌也很重要，可以透過飲食來改善。其實，褪黑激素是在體內以必需胺基酸之一的色胺酸作為原料而製造的。色胺酸進入體內後，首先會變成被稱為「幸福荷爾蒙」的血清素，然後到晚上會轉換成褪黑激素，在腦內分泌，因而產生睡意，我們就能入睡。

食農專家韋恩提醒，從色胺酸進入體內到變成褪黑激素分泌的過程大約需要14到16小時。因此，若說每天大約在晚上10點入睡的人，可以在早餐時吃含有豐富色胺酸的食物，這樣褪黑激素就更容易分泌。色胺酸在香蕉、牛奶、納豆等食物中豐富，非常適合做為早餐。

食農專家韋恩歸納，想要變得更易瘦身，促進每天充分的睡眠的秘訣：

●讓房間保持黑暗

●維持適當的溫度等環境整備

●入睡時的體位推薦的是側臥，尤其是右側臥。

1.可以稍微彎曲膝蓋，試試使用抱枕等。這個姿勢被認為是胎兒姿勢，姿勢穩定，心情也容易平靜入眠。

2.側臥時，呼吸道更容易暢通，因此呼吸更順暢，較不會打鼾。

3.右側朝下的姿勢正好符合胃的曲線，對內臟的負擔也較小。

