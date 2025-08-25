健康網》護肝排毒必吃「6類食物」 營養師點名章魚、蘆筍

營養師王證瑋表示，章魚含有牛磺酸，有助於肝臟代謝脂肪、解毒、抗氧化；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕肝臟是身體的「化學工廠」，但它偏偏沒神經，發現有問題時常常來不及搶救。對此，營養師王證瑋於臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文分享6大保肝飲食：含牛磺酸的貝類、含維生素B群的深綠色蔬菜、含穀胱甘肽的蘆筍、含硒與鋅的巴西堅果、薑黃素，以及莓果類、紅甜椒等抗氧化蔬果。

王證瑋指出，肝臟負責代謝毒素、合成營養、儲存能量。如果經常熬夜、應酬、服藥、壓力大者，更該好好照顧它。因此，他列出以下6大類保肝營養素及飲食重點，幫助民眾維持肝臟健康：

保肝快看 薑黃素+黑胡椒吸收率佳

●牛磺酸：有助於肝臟代謝脂肪、穩定肝功能與膽汁分泌，幫助解毒、抗氧化。食物來源有貝類、章魚、海藻，或透過保健食品補充。

●維生素B群：肝臟代謝的必備輔酶，特別是B1、B2、B6、B12與葉酸，能參與能量代謝、提升肝細胞修復效率。食物來源有糙米、深綠色蔬菜、蛋、瘦肉。

●穀胱甘肽：一種天然抗氧化物，能清除自由基與有害物質，更是肝細胞的「抗毒守門員」。食物來源有酪梨、菠菜、蘆筍、雞蛋，或補充酵母來源的保健品。

●硒與鋅：守護肝臟的微量礦物質；硒可幫助肝臟清除毒素、鋅則有助於肝細胞再生修復。食物來源有巴西堅果、牡蠣、南瓜籽、全穀類。

●薑黃素：具抗發炎、抗氧化、降低肝酵素數值能力，對酒精性肝炎或脂肪肝族群有輔助保養效果。建議搭配黑胡椒一起攝取，增加吸收率。

●高纖與抗氧化蔬果：蔬果中的植化素與膳食纖維可減少肝臟代謝負擔，同時幫助肝、腸排毒循環。食物來源有紅甜椒、莓果類、綠花椰菜、黑木耳、奇異果等。

王證瑋提醒，肝臟沉默不會喊痛，但卻對身體有著舉足輕重的影響，承擔我們生活的所有壓力。日常飲食需少油炸、少精製糖、戒酒、清淡飲食、規律作息與適量運動，才是保肝的根本。

另外，有些人會靠攝取大量保健品保肝，王證瑋強調，保健品不是解毒神藥，生活習慣才是關鍵。有脂肪肝、ALT/AST偏高者，建議定期抽血追蹤，並諮詢醫師與營養師協助調整飲食，才能真正達成「肝好、人就好」的長久健康目標。

