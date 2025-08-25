自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》護肝排毒必吃「6類食物」 營養師點名章魚、蘆筍

2025/08/25 12:28

營養師王證瑋表示，章魚含有牛磺酸，有助於肝臟代謝脂肪、解毒、抗氧化；示意圖。（圖取自freepik）

營養師王證瑋表示，章魚含有牛磺酸，有助於肝臟代謝脂肪、解毒、抗氧化；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肝臟是身體的「化學工廠」，但它偏偏沒神經，發現有問題時常常來不及搶救。對此，營養師王證瑋於臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文分享6大保肝飲食：含牛磺酸的貝類、含維生素B群的深綠色蔬菜、含穀胱甘肽的蘆筍、含硒與鋅的巴西堅果、薑黃素，以及莓果類、紅甜椒等抗氧化蔬果。

王證瑋指出，肝臟負責代謝毒素、合成營養、儲存能量。如果經常熬夜、應酬、服藥、壓力大者，更該好好照顧它。因此，他列出以下6大類保肝營養素及飲食重點，幫助民眾維持肝臟健康：

保肝快看 薑黃素+黑胡椒吸收率佳

●牛磺酸：有助於肝臟代謝脂肪、穩定肝功能與膽汁分泌，幫助解毒、抗氧化。食物來源有貝類、章魚、海藻，或透過保健食品補充。

●維生素B群：肝臟代謝的必備輔酶，特別是B1、B2、B6、B12與葉酸，能參與能量代謝、提升肝細胞修復效率。食物來源有糙米、深綠色蔬菜、蛋、瘦肉。

●穀胱甘肽：一種天然抗氧化物，能清除自由基與有害物質，更是肝細胞的「抗毒守門員」。食物來源有酪梨、菠菜、蘆筍、雞蛋，或補充酵母來源的保健品。

●硒與鋅：守護肝臟的微量礦物質；硒可幫助肝臟清除毒素、鋅則有助於肝細胞再生修復。食物來源有巴西堅果、牡蠣、南瓜籽、全穀類。

●薑黃素：具抗發炎、抗氧化、降低肝酵素數值能力，對酒精性肝炎或脂肪肝族群有輔助保養效果。建議搭配黑胡椒一起攝取，增加吸收率。

●高纖與抗氧化蔬果：蔬果中的植化素與膳食纖維可減少肝臟代謝負擔，同時幫助肝、腸排毒循環。食物來源有紅甜椒、莓果類、綠花椰菜、黑木耳、奇異果等。

王證瑋提醒，肝臟沉默不會喊痛，但卻對身體有著舉足輕重的影響，承擔我們生活的所有壓力。日常飲食需少油炸少精製糖戒酒清淡飲食規律作息適量運動，才是保肝的根本。

另外，有些人會靠攝取大量保健品保肝，王證瑋強調，保健品不是解毒神藥，生活習慣才是關鍵。有脂肪肝、ALT/AST偏高者，建議定期抽血追蹤，並諮詢醫師與營養師協助調整飲食，才能真正達成「肝好、人就好」的長久健康目標。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中