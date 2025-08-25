自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》幽門桿菌恐釀胃癌 7高風險族群別輕忽檢測時機

2025/08/25 14:08

經常脹氣、反胃、胃酸逆流、食慾不振？小心幽門桿菌作祟；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

經常脹氣、反胃、胃酸逆流、食慾不振？小心幽門桿菌作祟；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕經常脹氣、反胃、胃酸逆流、食慾不振？聯安預防醫學機構聯安診所內視鏡室主任徐兆甸提醒，在這些症狀背後，可能潛藏一隻會致癌的細菌「幽門螺旋桿菌」（Helicobacter pylori），並呼籲7大高風險族群，別輕忽檢測時機，並根除幽門桿菌，以降低未來罹癌風險。

9成胃癌與「幽門桿菌」有關 別等出現症狀才檢查

根據衛生福利部國民健康署資料，幽門桿菌感染後，約90%患者會出現慢性胃炎，但僅有20%有明顯症狀；約10%會發生胃潰瘍或十二指腸潰瘍；另有1-4%會罹患胃癌，其胃癌風險是未感染者的6倍。

徐兆甸指出，幽門桿菌主要寄生於胃部黏膜，能分泌「尿素酶」分解胃中的尿素，利用產生氨與二氧化碳以中和胃酸而存活。

研究顯示，9成胃癌患者驗得出幽門桿菌，十二指腸潰瘍患者中有9成以上帶菌，而慢性胃炎、萎縮性胃炎、腸化生等癌前病變，也都與幽門桿菌密切相關。由於90%的胃癌與幽門桿菌有關，在病程發展成胃癌之前的任何階段，只要成功根除細菌，就有機會終止病情惡化，因此篩檢與治療幽門桿菌已成為胃癌防治的重要策略。

高風險族及早檢測、治療 降低罹癌風險

幽門桿菌可在胃部潛伏多年，導致慢性胃炎、潰瘍，甚至演變為胃癌。特別是以下高風險族群，更應及早檢測並根除幽門桿菌，以降低未來罹病風險：

●胃炎（尤其是萎縮性胃炎）或腸化生患者

●消化性潰瘍（胃潰瘍、十二指腸潰瘍）患者

●胃黏膜相關性淋巴瘤患者（低惡性度）

●早期胃癌切除手術後患者

●有胃癌家族史（含一等親病史）者

●曾接受胃部部分切除手術者

●長期醃漬、高鹽飲食或有吸菸習慣者

幽門桿菌可經口傳播 共餐、餵食最危險

需注意的是，幽門桿菌多經由口傳口或糞口途徑傳播，家庭共餐、經口餵食，以及飲用受污染的水源或食物，都是重要感染來源。若僅治療單一帶菌者，而同住家人未接受檢測與治療，仍可能互相傳染，因此建議同住家屬應一併篩檢與根除治療。

3大檢測方式解析 選對才能準確找出帶菌者

徐兆甸表示，在所有檢測方法中，胃幽門桿菌呼吸檢測（碳13呼氣測試）準確度最高，約可達95%。它不具輻射性、安全性高，3歲以上即可檢測，但需停用強效抑制胃酸藥物2週，抗生素4週，且必須空腹。

糞便抗原檢測準確度約為90%，優點是不需喝藥水，但是仍需停用胃藥和抗生素。適合兒童與不適合做呼氣試驗者。然而，檢體需冷藏保存，便秘者或無法及時採檢者可能影響結果準確性。

血清抗體檢測雖僅需抽血、快速方便，但無法判斷是否為「現正感染中」，因為即使細菌已清除，抗體仍可能持續陽性。因此不建議用於決定是否除菌，也不適合作為治療後的追蹤工具。

幽門桿菌3大檢測方式。（聯安預防機構提供）

幽門桿菌3大檢測方式。（聯安預防機構提供）

治療後不追蹤 小心感染與胃癌風險上升

徐兆甸提醒，幽門桿菌的治療並不是簡單吃幾顆藥就能完成，一般需要接受由醫師評估後的完整療程，才能有效根除。常見做法是以四合一藥物配合14天的療程，成功率可達9成，但關鍵在於確實依照醫囑完成全程，避免自行中斷或減量，導致細菌抗藥性增加。若多次治療無效，醫師會進一步安排幽門桿菌細菌培養，評估最合適的用藥策略。

即使完成療程，幽門桿菌仍可能再度入侵，尤其當家庭成員中有人未接受治療，或在飲食、衛生習慣上再次接觸感染源時。家庭共餐、親密餵食（如吹涼、共湯匙）以及寵物口糞接觸，都是常見的再感染途徑。因此，建議同住家人同步檢測與治療，才能真正降低再感染風險。

此外，治療結束後，應停藥滿1個月再驗，以避免藥物殘效造成假陰性。這時可選擇胃幽門桿菌呼吸檢測（C13）或糞便抗原檢測，確保細菌已被徹底根除，為後續的胃部健康奠定穩固基礎。

