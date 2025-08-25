健康網》綠茶不只護心、防失智 研究：兒茶素抑制發炎助增肌

營養師科提斯說，除已知綠茶對於降低阿茲海默等疾病具保健作用外，國外研究也指出，綠茶中的兒茶素或可抑制發炎，減少肌肉流失；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕茶類種類多，有關喝茶好處的研究也不少。其中，綠茶具抗氧化等功效，尤其被推薦飲用。對此，營養師科提斯表示，除已知綠茶對於心血管、體重管理、降低阿茲海默與帕金森氏症等疾病風險具有保健作用外，近期國外研究也指出，綠茶中的兒茶素或可抑制發炎，進而增加肌肉與粒線體新生。

兒茶素改善血脂、助體重管理

科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理 」發文指出，綠茶主要活性成份是兒茶素，已被許多研究證實具有保健功效，例如：

●心血管健康：兒茶素能改善血脂、降低LDL氧化，並可改善血管內皮功能。

●體重管理：兒茶素能增加能量消耗與脂肪氧化，改善胰島素敏感性與葡萄糖代謝。

●神經保護：常喝綠茶與降低阿茲海默症、帕金森氏症風險相關。

此外，科提斯表示，近期國外研究也發現，兒茶素可重新建立骨骼肌細胞恆定性，以及減少肌肉流失，可能透過以下機制達成：

1.抑制發炎。

2.降低氧化壓力。

3.促進自噬。

4.提升粒線體品質。

5.增加肌肉及粒線體新生。

營養師科提斯表示，近期國外研究發現，綠茶中的兒茶素可重新建立骨骼肌細胞恆定性，以及減少肌肉流失；情境照。（圖取自freepik）

至於何者為台灣綠茶特極品？農糧署曾於臉書專頁發文推薦，碧螺春為不發酵茶，在風味輪中屬於台灣綠茶，主要產期為3-12月，其中又以3-5月及10-12月三峽地區製作的茶葉品質較佳。以一心二葉嫩芽製成的碧螺春綠茶，有色、香、味、形四絕之美。外觀新鮮「碧」綠、芽尖白毫多，形狀細緊彎曲似「螺」旋，乾茶散發清雅香氣、色澤亮麗，如「春」天新生嫩芽，也因這些特色而命名。

農糧署並提及，碧螺春茶湯碧綠清澈，熱沖可以7g：100cc比例、使用水溫攝氏80度，具有綠豆清香；冷泡可以1g：100cc比例，沖泡水溫常溫，時間建議以4小時內為佳，具青草芬芳；入口清新回甘、鮮活爽口又保健，可說是茶中翡翠。

科提斯強調，總結以上對於綠茶的國外研究與保健作用實證，建議日常不妨多喝無糖茶，有助保健。

