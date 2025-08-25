自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》綠茶不只護心、防失智 研究：兒茶素抑制發炎助增肌

2025/08/25 11:52

營養師科提斯說，除已知綠茶對於降低阿茲海默等疾病具保健作用外，國外研究也指出，綠茶中的兒茶素或可抑制發炎，減少肌肉流失；示意圖。（圖取自freepik）

營養師科提斯說，除已知綠茶對於降低阿茲海默等疾病具保健作用外，國外研究也指出，綠茶中的兒茶素或可抑制發炎，減少肌肉流失；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕茶類種類多，有關喝茶好處的研究也不少。其中，綠茶具抗氧化等功效，尤其被推薦飲用。對此，營養師科提斯表示，除已知綠茶對於心血管、體重管理、降低阿茲海默與帕金森氏症等疾病風險具有保健作用外，近期國外研究也指出，綠茶中的兒茶素或可抑制發炎，進而增加肌肉與粒線體新生。

兒茶素改善血脂、助體重管理

科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理 」發文指出，綠茶主要活性成份是兒茶素，已被許多研究證實具有保健功效，例如：

心血管健康：兒茶素能改善血脂、降低LDL氧化，並可改善血管內皮功能。

體重管理：兒茶素能增加能量消耗與脂肪氧化，改善胰島素敏感性與葡萄糖代謝。

神經保護：常喝綠茶與降低阿茲海默症、帕金森氏症風險相關。

此外，科提斯表示，近期國外研究也發現，兒茶素可重新建立骨骼肌細胞恆定性，以及減少肌肉流失，可能透過以下機制達成：

1.抑制發炎。

2.降低氧化壓力。

3.促進自噬。

4.提升粒線體品質。

5.增加肌肉及粒線體新生。

營養師科提斯表示，近期國外研究發現，綠茶中的兒茶素可重新建立骨骼肌細胞恆定性，以及減少肌肉流失；情境照。（圖取自freepik）

營養師科提斯表示，近期國外研究發現，綠茶中的兒茶素可重新建立骨骼肌細胞恆定性，以及減少肌肉流失；情境照。（圖取自freepik）

至於何者為台灣綠茶特極品？農糧署曾於臉書專頁發文推薦，碧螺春為不發酵茶，在風味輪中屬於台灣綠茶，主要產期為3-12月，其中又以3-5月及10-12月三峽地區製作的茶葉品質較佳。以一心二葉嫩芽製成的碧螺春綠茶，有色、香、味、形四絕之美。外觀新鮮「碧」綠、芽尖白毫多，形狀細緊彎曲似「螺」旋，乾茶散發清雅香氣、色澤亮麗，如「春」天新生嫩芽，也因這些特色而命名。

農糧署並提及，碧螺春茶湯碧綠清澈，熱沖可以7g：100cc比例、使用水溫攝氏80度，具有綠豆清香；冷泡可以1g：100cc比例，沖泡水溫常溫，時間建議以4小時內為佳，具青草芬芳；入口清新回甘、鮮活爽口又保健，可說是茶中翡翠。

科提斯強調，總結以上對於綠茶的國外研究與保健作用實證，建議日常不妨多喝無糖茶，有助保健。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中