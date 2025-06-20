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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》「心碎症候群」恐致命！ 醫點「3警訊」勿輕忽

2025/06/20 15:07

醫師說，研究顯示，情緒激動易造成腎上腺素與荷爾蒙分泌過量，導致心臟受損的心碎症候群，嚴重可能造成心臟衰竭而亡；情境照。（圖取自freepik）

醫師說，研究顯示，情緒激動易造成腎上腺素與荷爾蒙分泌過量，導致心臟受損的心碎症候群，嚴重可能造成心臟衰竭而亡；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕失戀或是股市大跌後，常聽人說：「我的心好痛！」但你知道嗎？這已不是一句形容詞，而是值得關切的疾病之一。宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，研究顯示，情緒激動時，易造成腎上腺素與荷爾蒙過量分泌，進而導致心臟受損，也就是所謂的「心碎症候群」。該症候群出現的胸悶心悸呼吸急促等症狀雖無結構性異常，但若嚴重，仍可能造成心臟衰竭而亡。

腎上腺素與荷爾蒙過多好「傷心」

心情不好真的會心碎嗎？劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，研究顯示，激動情緒造成體內腎上腺素及荷爾蒙分泌過多，會讓心臟受損，稱為「心碎症候群」（Broken Heart Syndrome）。雖然這類病患沒有明顯的結構性異常，但可能造成急性心臟功能不良、心臟擴大，甚至嚴重到發生心臟衰竭而亡。

根據最新的美國醫學會雜誌JAMA報告指出，心碎症候群與一般冠狀動脈疾病的患者，有著同樣高的病發住院的機會，因此不可輕忽。

劉中平分享，曾遇過一位中年女性在家庭重大變故造成情緒不安之後，產生非常劇烈的胸痛和呼吸困難。經檢查發現心電圖異常，而且心臟收縮力下降，還好在加護病房治療之後脫離險境。

醫師表示，隨著心碎症候群病例增多，心情不好造成的胸悶、呼吸急促、心悸，若症狀顯著，建議應就醫檢查；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，隨著心碎症候群病例增多，心情不好造成的胸悶、呼吸急促、心悸，若症狀顯著，建議應就醫檢查；情境照。（圖取自freepik）

情緒起伏越大心臟越危險

至於多嚴重的情緒刺激會造成這樣的心碎症候群呢？劉中平曾發文說，因為人類的感情實在太多樣，有人是剛談3天戀愛就分手，有人是數年婚姻破碎，而且每個人對感情的反應程度不一，所以目前沒辦法知道多麼不好的心情會造成什麼樣的心臟病。基本上來說，越突然的狀況或是情緒起伏越大，造成心臟的危險也越高，越需要醫療照顧。

劉中平表示，早期我們對於心情不好造成的胸悶、呼吸急促還有心悸，都常常安慰病人情緒過去就好了，甚至使用一些鎮靜解憂的藥物治療。但隨著越來越多心碎症候群病例的出現，如果病人症狀顯著，建議還是要請心臟科師檢查之後才能放心。

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