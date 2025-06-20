健康網》10大錯誤喝水習慣超傷腎！ 醫：1根本原因最危險

醫師分享，最傷腎的喝水習慣是從小就喝得少，且沒有自覺，認為「口渴找水」是一種人體本能；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕我們每天都要喝水，但若是沒有掌握正確方式，恐怕會傷腎！洪永祥診所院長洪永祥列出10個錯誤喝水習慣，像是起床後太晚喝水、迷信市售瓶裝水功效、身體需限水卻大量攝取、腎友過量飲水，而第1名即是從小習慣水喝得少，沒有自覺，認為「口渴找水」是一種本能，卻不知此時腎臟已嚴重缺水。

洪永祥在臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享，水是人體最重要的元素，能協助體內血液循環、新陳代謝、消化吸收、酸鹼平衡、廢物排泄等，更是促使腎臟功能運作極重要的角色。但，很多人因為錯誤喝水方式傷害到腎臟而不自知，所以，洪永祥也列出10個因喝水壞習慣排行榜，並一一提出解方，幫助民眾維持身體健康：

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第1名 從小水喝太少無自覺

洪永祥曾在臨床上看過許多每日喝不到1000毫升水量的成年人，他們精神不佳、代謝緩慢、容易感冒、三高、痛風，還經常有重複性的泌尿道感染與結石，腎絲球過濾率也遠低於同儕，使腎臟加速老化。

問題就在於，這些人打從心底不覺得自己水喝得比別人少，也沒有認真想過1天該喝多少水，認為「口渴找水喝」就是一種身體本能反應，卻沒想到這時候腎臟早已嚴重缺水。

●正確做法：真實記錄1整天的喝水量，觀察是否達到體重的3%-4%，比如60公斤的人，1天的飲水量就是：「6X3=18，6X4=24」，1天要喝1800-2400毫升。每日平均且多次的喝，不要一次大量飲用，白天喝到8次的頻率最佳。

第2名 喝水過量以為喝越多腎臟越健康

洪永祥分享，有些腎友因為腎功能退化太快，希望靠多喝水搶救。但長期過量喝水，會增加2種風險，一是電解質會稀釋大量鈉與鉀，容易出現頭痛、噁心的現象；二是腎臟過勞，水喝太多會增加腎臟工作負擔，使其進入「高過濾狀態」，久了容易導致腎絲球硬化。

●正確做法：每日喝到體重的3%-4%即可，切莫貪急、貪多。

第3名 身體必須限水卻大量喝水

洪永祥指出，依照「體重的3%-4%」喝水公式來看，裡面包含了食物、水果、飲料、湯汁等水分，3%是基本，若有泌尿道結石或易感染體質、感冒、痛風等問題者，就建議喝到4%。

但像是心臟衰竭、肺水腫、肝硬化、洗腎至每日尿量已明顯減少的患者，就必須限水。喝水量最好落在「前1天24小時尿液總量+500至700毫升」，舉例而言，前1天若尿量只有300毫升，當天就只能喝800-1000毫升的水，否則可能會造成急性肺水腫。

●正確做法：若尿液明顯減少，或是經醫師建議已到了需限水的狀態，就要根據前一天尿量來決定當日喝水量。

第4名 迷信市售瓶裝水功效

洪永祥分享，許多腎友迷信氣泡水、礦泉水、海洋深層水、鹼性水等各種市售瓶裝水的功效，經常當作日常喝水來源，長期下來，可能會增加自身暴露於塑膠微粒的風險。

另外，對於慢性腎衰竭者而言，由於瓶裝水含有過多電解質，如磷、鉀、鎂等，喝多反而會造成腎臟負擔。

●正確做法：把家中乾淨的自來水經過簡單過濾與煮沸後，即可當作每日飲水來源，省錢健康又護腎。

第5名 起床第1杯水太晚喝

洪永祥說，很多人因為怕夜間頻尿，晚餐後即減少水分攝取，經過整晚的睡眠，水分持續從呼吸與汗腺等地方流失，尤其若有打呼與容易夜間流汗者，水分流失情況會更嚴重。

等到了清晨，是身體最缺水、血液最濃縮的時候，若起床後太晚喝水，容易使身體陷入腦中風與心肌梗塞等風險

●正確做法：入睡時在床頭放1個裝有溫開水的保溫瓶，半夜如廁所後，可以喝幾口補充水分；早上起床後，也建議先坐在床上喝水。如此一來，第一時間就能解除清晨血液濃縮的危險。

醫師指出，人體血液最濃的時段就是清晨，因此起床後要趕快喝水，否則容易引起腦中風與心肌梗塞；圖為情境照。（圖取自freepik）

第6名 因為頻尿就不喝水

洪永祥解釋，許多長輩因糖尿病、攝護腺肥大或其他骨盆底肌群與神經系統退化，導致頻尿、急尿與尿失禁等排尿問題頻生。因為害怕排尿，就想說減少喝水，殊不知這是非常危險的舉動，除了本身因病容易引起慢性腎衰竭外，減少喝水恐加劇腎功能惡化。

●正確做法：建議至泌尿科或婦產科把頻尿問題處理好，不要隨意減少喝水頻率與總量。

第7名 天冷或待在冷氣房就忘記喝水

洪永祥表示，天冷會讓血管收縮，掩蓋口渴的感覺，但不喝水會使血液濃縮、黏稠度升高，不只讓充滿微血管的腎臟執行過濾工作更辛苦，也容易引起中風、心肌梗塞。

●正確做法：低溫環境即使不口渴，也要主動喝水，維持「每2小時喝水」的節奏。

第8名 晚餐後或睡前大量喝水

洪永祥指出，晚餐後或睡覺前大量喝水，會影響睡眠品質。一旦失眠，會導致腦下垂體抗利尿激素分泌不足而無法濃縮尿液，造成夜間頻尿與自律神經失調，讓身體無法好好休息，也讓代謝免疫失常，增加腎臟負擔。

●正確做法：晚餐後飲水量應控制在總量的20%以內，睡前3小時不要喝超過150毫升。

第9名 以湯或飲料代水

很多人不喜歡喝白開水，就把湯、飲料當水喝。洪永祥提醒，大部分的濃湯，添加許多的飽和油脂、普林、熱量、鹽分、糖份，喝太多會造成腎臟負荷與傷害更勝飲料。

2011年美國臨床腎臟病學會期刊《Clinical Journal of the American Society of Nephrology》指出，長期飲用含糖飲料、碳酸飲料、加工茶飲取代水，會使腎臟負擔加重，甚至增加蛋白尿與代謝症候群風險。

●正確做法：民眾應以開水為主要水分來源，偶爾喝飲料可以，但需排除加工與含糖飲料，不要超過每日總液體攝取的10%，選擇像是無糖綠茶、黑咖啡等；喝湯則以天然調味的清淡湯品為主。

第10名 運動後大量灌白開水

很多人在運動、泡溫泉或嚴重腹瀉後會突然感到口渴，就猛灌白開水，最後卻出現噁心頭痛的現象，當下誤以為是喝太冰、太涼的水導致，但其實是因為灌進大量白開水導致的「低血鈉症」。

洪永祥解釋，流出身體的汗不單單是水分，還有鈉與鉀2種電解質。口渴狂灌白開水，血液中的鈉與鉀會大量被稀釋，低血鈉症者會出現頭痛、噁心的狀況，嚴重一點甚至昏迷腦水腫。

●正確做法：在水分大量流失時，補水也要補鈉、鉀等電解質，可選擇低糖運動飲料或加入少許鹽的白開水。

醫師表示，運動後水分大量流失，此時不僅要補水，也要補電解質，才不會出現低血鈉症；圖為情境照。（圖取自freepik）

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