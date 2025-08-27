健康網》一直走動也靜脈曲張？ 醫：直立狀態是風險因子

血管外科專任醫師袁于婷表示，只要民眾的工作屬於直立狀態，血液往下堆積，就有機會產生靜脈曲張風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我的工作不是站著，也沒有坐著，走來走去也有靜脈曲張的風險嗎？」對此疑問，禾馨民權婦幼診所血管外科專任醫師袁于婷表示，只要民眾的工作屬於直立狀態，血液往下堆積，就有機會產生靜脈曲張，而且，一旦有靜脈曲張困擾，一年四季都是治療的好時機。

袁于婷在臉書專頁「微創靜脈曲張女醫師 袁于婷」發文表示，靜脈曲張的風險因子除了遺傳之外，最重要的就是久站。一位病人表示自己是服務業，工作型態在餐廳，必須端著盤子，來來回回地走來走去，以為走路血液就會流動，不算久站，也不容易罹患靜脈曲張。

袁于婷說明，走路的確會讓血液流動，也是健康行為；只是走動和站立時，人體的血液都會受到地心引力的影響，會有一個往下的趨向，所以對於靜脈曲張來說，久站和一直走路，都是風險因子。

她接著說，地心引力是最大的剋星，它不只會讓臉皮下垂老化，也會驅使血液堆積在腿部，只要你站起來，是直立的狀態，地心引力就會讓血液往下堆積，久了以後再搭配下肢血管的瓣膜閉合較不好，血液要留回心臟就更難。回流心臟難，下肢就會堆積更多的血液，久了以後惡性循環，變成靜脈曲張。

可能有民眾會說，既然這樣就都不要走路跑步了。袁于婷補充，也不要矯枉過正，走路、跑步這些正常的運動，對身體是好的，只是如果有靜脈曲張的體質，要稍微注意保養就好。

