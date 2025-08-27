自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》洗腎男愛呷仙楂丸血壓飆 中醫師：一般不會加甘草

2025/08/27 23:17

山楂（右）是仙楂丸很重要的成分，中醫師邵禹豪建議，愛食者不用放添加物，本身就很好吃了。（資料照）

山楂（右）是仙楂丸很重要的成分，中醫師邵禹豪建議，愛食者不用放添加物，本身就很好吃了。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腎臟科醫師江守山指，有名60歲男性目前正在接受洗腎，血壓突然飆高，經醫師追問才知病人愛吃仙楂丸，而這小甜食含有相當量的甘草。中醫師邵禹豪則指出，一般是不會加甘草，若愛吃仙楂，本身就很好吃，不要購買仙楂丸、仙楂糖之類的。

江守山在臉書專頁「江守山醫師」分享，病人吃的仙楂丸裡，含了相當量的甘草。而甘草在慢性腎不全的病人中常常容易造成惡性高血壓，血壓雖然沒有高到中風，算是他運氣很好，江守山表示，已警戒他不能再做類似的事情了。

邵禹豪則說，甘草如果是未經炮製的生甘草，那要特別小心，與類固醇類似的作用，但如果經過炮製後，就能夠有效降低副作用了。因此，臨床上，中醫師不太會將甘草作為藥物的「主藥」，甘草的用途主要在於「調和諸藥」，讓藥物之間能夠充分共舞。

至於仙楂丸裡有甘草成分，邵禹豪表示，一般來說不太會加，但市售的商品就不一定，可能要增加口感而加。

據了解，不少市售的仙楂丸包裝袋上印製成分單上，山楂、梅粉，以及糖類（如砂糖、蔗糖）、澱粉（小麥粉、米麩）等基底成分。此外，還可能添加檸檬酸、香料、鹽，以及其他中藥材，如甘草、陳皮、八角等，用於調整風味和藥效，確實有「甘草」在其中。

