健康網》28歲工程師血壓失控 醫查竟與童年創傷有關

周伯翰醫師臨床發現，有患者血壓居高不下，竟與童年創傷有關，提醒民眾，若長期陷入恐慌、焦慮或憂鬱，應及早就醫；示意圖。

〔健康頻道／綜合報導〕1名28歲工程師長期飽受高血壓困擾，即使合併服用3種降血壓藥物，血壓仍舊難以控制，於心臟科做了許多檢查後，依然找不到原因，因此被轉介到身心科門診就醫，才發現背後隱藏的是童年長期心理創傷，導致的「複雜性創傷後壓力症候群」（C-PTSD）。

童年陰影變慢性壓力 血壓居高不下

周伯翰身心醫學診所醫師周伯翰指出，患者就醫時自述個性敏感，很在意別人的眼光，經常擔心被主管同事認為自己表現不好。進一步詢問得知，原來他在童年時，父母對他的成績要求嚴苛，稍有失誤就會遭到嚴格處罰與辱罵，也曾經被同學排擠霸凌。這些反覆的心理創傷，讓他長期活在焦慮與自卑當中。

經過藥物與合併心理治療後，患者不僅情緒與自信明顯改善，血壓控制也變得逐漸穩定，三高風險獲得控制。

C-PTSD 3大影響不可輕忽

周伯翰指出，傳統的PTSD（創傷後壓力症候群）常見於車禍、戰爭、重大災難後，核心症狀包括：

●創傷再經驗：即使多年過去，患者仍不斷回憶當時情景，感覺宛如親歷。

●過度警覺：長期焦慮、恐慌或情緒失控。

●逃避與麻木：避免與創傷相關的人事物接觸。

●負向認知與情緒：一提到過往，情緒即刻變得激動或低落。

周伯翰醫師指出，「複雜性創傷後壓力症候群」（C-PTSD）比PTSD更隱匿，3大影響不可輕忽；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

C-PTSD則是由「長期反覆無法逃離的人際創傷（如虐待、忽略、霸凌）」引起，除了有PTSD症狀以外，還會影響三大層面：

●情緒調節困難：易怒、長期負面情緒。

●負面自我概念：容易自責、無價值感、罪惡感、低自尊。

●人際關係：疏離、不信任、依附問題。

小心「傷心」又「傷身」 心血管健康受影響

周伯翰曾與美國哈佛大學學者進行研究，長期追蹤34,653名受試者發現，童年慢性創傷和未來罹患心血管疾病有高度相關，其中可能的原因是長期心理創傷會讓大腦杏仁核（amygdala）過度活化，導致交感神經長期過度反應、體內的血管發炎因子升高，因此長期下來容易導致心血管疾病；此研究在2018年發表在國際期刊《Journal of Psychiatric disorder》。

周伯翰指出，C-PTSD治療需要抗憂鬱藥物讓情緒穩定，結合心理諮商，才能達到最佳效果。

「許多人以為心理創傷『靠自己』就會好，但是每個人的承受度不同」，周伯翰提醒，若長期陷入恐慌、焦慮或憂鬱，應及早就醫。否則心裡的「傷心」，最終真的會傷到心臟與健康。

