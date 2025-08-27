健康網》劉鏡清1個月暴瘦7公斤 醫：身體在發出警告

國發會主委劉鏡清1個月暴瘦7公斤，左圖是他在去（2024）年上任時，右圖為今年8月初在立法院備詢，已消瘦許多。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕國發會主委劉鏡清因健康因素主動請辭，他昨（26）日晚間對內部發信，提到自己將去職。不過他信中提到自己手術後，體重1個月內暴瘦7公斤，令人憂心。

62歲劉鏡清說，自己的健康情況比經濟部長郭智輝還嚴重，就連當過醫生的賴清德總統都看不下去，也說：「這樣不正常」，最後答應了他的辭呈。健康署表示，「正常瘦」指減重目標設定最好是每週減0.5-1.0公斤，以此速率減重，則每月期望能夠減重的目標為2-4公斤，2至3個月的理想減重目標為8公斤或減掉初始體重的10%（如90公斤的人約減9公斤），此種減重速率也較不會引起身體負擔。

根據博田國際健康管理中心衛教資料，有些人運動或少吃，體重變輕是正常的。但如果沒有改變生活習慣，體重卻一直下降，可能是身體在發出警告。很多嚴重疾病的第一個徵兆就是體重減輕。

●甲狀腺亢進

甲狀腺控制身體的新陳代謝，如果它變得太活躍，身體會消耗更多能量，導致體重下降。這種情況下，可能吃很多還是變瘦，還會心跳快、手抖、怕熱、容易生氣。不治療的話，可能影響心臟，甚至引發更嚴重的問題。

相關檢查─甲狀腺超音波、甲狀腺荷爾蒙 free T4 / TSH。

●糖尿病

糖尿病讓身體無法正常使用糖分，就算吃很多，也無法轉化為能量，反而變瘦。常見的症狀包括一直口渴、常跑廁所、容易累。如果不控制，可能會影響眼睛、腎臟，甚至導致截肢或其他併發症。

相關檢查─空腹血糖、醣化血色素 HbA1c。

●腎上腺功能不足

腎上腺幫助身體應對壓力，也影響血壓和食慾。如果它分泌的激素變少，可能會導致低血壓、疲倦、皮膚變黑、沒胃口，最後讓人越來越瘦。如果惡化，可能會引發腎上腺危機，甚至威脅生命。

相關檢查─皮質類固醇 Cortisol。

●胃癌、大腸癌、胰臟癌

很多癌症在早期沒有明顯症狀，但體重減輕常是第一個警訊。

1.胃癌可能讓人沒胃口，吃一點就覺得飽，還可能伴隨胃痛或消化不良。

2.大腸癌可能讓大便變細、出血或排便習慣改變。

3.胰臟癌是最難發現的癌症之一，通常確診時已經進入晚期。

相關檢查─胃鏡、大腸鏡、腹腔磁振造影。

●肺結核與HIV

1.肺結核是種肺部感染，可能一直咳嗽、晚上盜汗、發燒，還會讓人變瘦。如果沒有及時治療，可能會傳染給別人，甚至傷害肺部。

2.HIV（愛滋病）初期幾乎沒有症狀，但它會讓免疫系統變弱，導致體重減輕、容易感染其他疾病。如果拖太久，身體可能失去防禦能力，最後連小病都無法抵抗。

相關檢查─肺部電腦斷層、HIV 抗體篩檢。

●腸胃吸收不良

有些腸胃疾病會讓身體吸收不到足夠的營養，例如乳糜瀉、克隆氏症、慢性胰臟炎。這些疾病可能會讓人拉肚子、肚子痛、容易累，導致體重減輕。腸胃功能不好，吃再多都無法補充營養，身體就會慢慢變瘦。

相關檢查─胃鏡、大腸鏡、腹腔磁振造影。

●憂鬱症與壓力

情緒問題也可能讓人變瘦。嚴重的壓力或憂鬱症，可能讓人沒胃口、失眠、對什麼都沒興趣，最後導致營養不良。這不是單純的心情低落，如果長期不處理，可能影響身體健康，甚至讓人產生極端的想法。

相關檢查─PHQ-9 情緒健康量表

●藥物與毒品

有些藥物會影響食慾或新陳代謝，例如甲狀腺藥、糖尿病藥、化療藥，可能讓人變瘦。另外，酒精或毒品也會影響營養吸收，讓身體逐漸變弱。

博田國際健康管理中心表示，半年內體重減少5%以上，而且沒有特別節食或運動，應該儘快檢查。如果還有沒胃口、咳嗽、疲倦、拉肚子或身體不舒服，更不能拖延。

