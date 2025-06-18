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健康 > 杏林動態

部澎130週年慶！院長率隊進湖西社區 護民眾健康

2025/06/18 12:10

湖西民眾把握醫院下鄉服務，紛紛前往健檢。（澎湖醫院提供）

湖西民眾把握醫院下鄉服務，紛紛前往健檢。（澎湖醫院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今（2025）年適逢衛生福利部澎湖醫院創立130週年，為了延續服務在地、關懷社區的使命，澎湖醫院特別走入湖西鄉，舉辦一場結合醫療、預防與健康促進的「社區健康篩檢」活動。此次行動別具意義，由匡勝捷院長領軍，帶領醫療團隊深耕社區，實踐永續發展社會關懷責任。

活動當天，相當多的湖西民眾前來參與；現場篩檢項目多元，包括復健科握力測量、血糖檢驗、心情溫度計衡量、營養科諮詢、泌尿科頻尿初評，以及家醫科衛教等，讓民眾能在一站式的服務中全面掌握自身健康狀況。不少民眾表示，能在熟悉的社區中接受專業的健康服務，感到非常便利與窩心。

匡勝捷表示，「今年是澎湖醫院130週年，除了回顧我們過去在醫療領域的努力與成就，更重要的是展望未來，持續扮演澎湖地區健康守護者的角色。希望讓大家感受到澎湖醫院不只是在醫療院所內提供服務，更願意主動走進社區，與民眾站在一起。」

130年來，澎湖醫院始終秉持「以民為本、專業為根」的理念，持續拓展醫療資源與在地服務。透過這場溫馨又充滿專業的社區健康篩檢，讓更多人看見澎湖醫院堅持與進步的腳步，也為130週年慶注入溫暖而具意義的開始。澎湖各社區、機關團體及學校若有預防保健及健康促進議題需求者，請洽部澎醫院社會工作室陳專員，電話9261151分機50114。

澎湖醫院走入湖西鄉，為社區民眾提供健檢服務。（澎湖醫院提供）

澎湖醫院走入湖西鄉，為社區民眾提供健檢服務。（澎湖醫院提供）

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