腸病毒拉警報！疾管署最新建議：染病媽媽應停餵母乳

疾管署副署長羅一鈞表示，疾管署已根據專家建議更新指引，建議授乳媽媽若疑似感染腸病毒應暫停哺乳。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕今（2025）年國內腸病毒重症病例飆上6年來同期新高，已有5名新生兒通報重症，其中4人不幸病逝，均感染「伊科病毒11型」。衛福部疾管署今（20日）指出，專家比對病毒基因序列發現，該病毒株與歐日近年流行株相似，疑境外輸入並出現毒性變異，除呼籲醫界與家長提高警覺，也建議授乳母親如有感染疑慮，應暫停哺乳，直到康復為止，疾管署也依此更新指引，建議染病媽媽暫停哺乳，打破過往「可瓶餵」的做法。

目前國內腸病毒全齡重症累計7例，其中6例為伊科病毒11型、1例為克沙奇病毒B5型，本週未新增新個案。針對新生兒疫情，疾管署接連在6月18、19日召開「重症病例討論會」和「專家會議」，研擬臨床處置與防治對策，並依最新建議修訂「新生兒腸病毒臨床處置建議」。

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疾管署副署長羅一鈞說，專家透過病毒基因序列分析發現，今年國內流行的伊科病毒11型與2018年國內株已有明顯差異，反而與2022至2023年歐洲及2024年日本的流行株高度相似，研判為境外疫情擴散所致。該病毒株因突變與基因重組導致毒性升高，臨床上應特別留意新生兒早期症狀、肝功能與凝血異常，並將電解質失衡、腎上腺出血等納入處置指引，若無法排除感染，建議在發病1至3天內儘早施打免疫球蛋白。

值得注意的是，疾管署也更新對於母乳哺餵的建議。羅一鈞說，根據兒科醫學會與兒童感染症醫學會共識，母乳曾被發現可能含有腸病毒，若授乳母親出現感染症狀，且嬰兒未滿3個月，建議暫停哺乳，期間協助維持泌乳，待康復後再恢復親餵，新修訂指引取代過往「可瓶餵、避免親餵」的建議，改為「宜停止哺乳，直至康復為止」。

因應疫情升溫，疾管署也設立「新生兒腸病毒防疫專區」，提供孕產婦與新生兒家庭防疫指引，並呼籲落實以下措施。

家中若有新生兒：

•謝絕訪客，避免親友抱抱、親親。

•減少出入公共場所。

•家人如有症狀應自我隔離，避免接觸新生兒。

•外出返家先更衣洗手，餵食、抱嬰前務必用肥皂洗手。

•定期清潔環境與嬰兒用品。

•新生兒如有發燒、活力差、食慾下降等症狀應即送醫。

若為孕婦或即將臨盆：

•出現發燒、咳嗽、腹瀉等症狀應儘速就醫並主動告知醫師。

•家人有症狀應避免接觸孕婦。

•避免出入人多場所與有症狀者接觸。

•勤洗手、戴口罩、保持環境清潔。

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