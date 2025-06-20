自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》40歲男性不菸不酒無不適 檢查竟揭癌末

2025/06/20 12:01

醫師蘇一峰表示，40歲男性不菸不酒，到胸腔科檢查成癌末。（翻攝自蘇一峰臉書）

醫師蘇一峰表示，40歲男性不菸不酒，到胸腔科檢查成癌末。（翻攝自蘇一峰臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一名40多歲男性，平日不抽菸不喝酒，不料，一到胸腔科檢查檢查，竟是癌症末期，並且已到處轉移。病患面對突如其來的噩耗難以接受。胸腔科醫師蘇一峰在臉書上分享，從X光片檢查發現是躲在主動脈裡面，5公分的縱膈腔腫瘤，也令他在臉書上感慨表示「人完全沒有不舒服，結果變成癌症末期」。

蘇一峰在臉書上分享一位罹患癌症的案例，一名40多歲每天認真工作的男性，因為健檢說X光有一點問題，於是到胸腔科檢查。他在貼文上說「去年X光正常今天變成末期癌症到處轉移」。

蘇一峰的這則貼文一發出後，引起上百則網友留言關心。蘇一峰後續回覆網友的留言指出，這是躲在主動脈裡面，5公分縱膈腔腫瘤。網友看到這則貼文後，有人表示「去年沒事，今年癌末…這要人怎麼接受….」，引發不少網友感嘆。

根據台北榮總胸腔外科衛教資料表示，縱膈腔是指胸腔內2側肺臟中間的部位。前面有胸骨，後面有脊椎保護，縱隔腔內部包含胸線、心臟、大動脈、大靜脈、氣管、食道等重要器官。

縱膈腔疾病的症狀：除了重症肌無力之外，縱隔腔的病變少會引起如胸痛或咳嗽的症狀，也很少會影響到肺功能。通常必須等到腫瘤長大，壓迫到鄰近的器官，如氣管、心臟、大血管等才會逐漸開始出現症狀。縱膈腔腫瘤的治療必須視其大小、良性或惡性以及所處的位置而定。一般而言，3公分以下的良性腫瘤或囊腫可以利用胸腔鏡手術切除。

更多名醫開講專欄 〉更多相關文章 〉

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中