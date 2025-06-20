健康網》40歲男性不菸不酒無不適 檢查竟揭癌末

醫師蘇一峰表示，40歲男性不菸不酒，到胸腔科檢查成癌末。（翻攝自蘇一峰臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一名40多歲男性，平日不抽菸不喝酒，不料，一到胸腔科檢查檢查，竟是癌症末期，並且已到處轉移。病患面對突如其來的噩耗難以接受。胸腔科醫師蘇一峰在臉書上分享，從X光片檢查發現是躲在主動脈裡面，5公分的縱膈腔腫瘤，也令他在臉書上感慨表示「人完全沒有不舒服，結果變成癌症末期」。

蘇一峰在臉書上分享一位罹患癌症的案例，一名40多歲每天認真工作的男性，因為健檢說X光有一點問題，於是到胸腔科檢查。他在貼文上說「去年X光正常今天變成末期癌症到處轉移」。

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蘇一峰的這則貼文一發出後，引起上百則網友留言關心。蘇一峰後續回覆網友的留言指出，這是躲在主動脈裡面，5公分縱膈腔腫瘤。網友看到這則貼文後，有人表示「去年沒事，今年癌末…這要人怎麼接受….」，引發不少網友感嘆。

根據台北榮總胸腔外科衛教資料表示，縱膈腔是指胸腔內2側肺臟中間的部位。前面有胸骨，後面有脊椎保護，縱隔腔內部包含胸線、心臟、大動脈、大靜脈、氣管、食道等重要器官。

縱膈腔疾病的症狀：除了重症肌無力之外，縱隔腔的病變少會引起如胸痛或咳嗽的症狀，也很少會影響到肺功能。通常必須等到腫瘤長大，壓迫到鄰近的器官，如氣管、心臟、大血管等才會逐漸開始出現症狀。縱膈腔腫瘤的治療必須視其大小、良性或惡性以及所處的位置而定。一般而言，3公分以下的良性腫瘤或囊腫可以利用胸腔鏡手術切除。

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