有洋蔥！看著護理師媽媽背影前行 女兒願當「護二代」

彰濱秀傳醫院護理部主任吳美娟，為念弘光科大二年級女兒黃秋瑜加冠。（吳美娟提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕護理人力告急，止不住的護理人力流失，而彰濱秀傳醫院護理部主任吳美娟的女兒黃秋瑜，仍然堅定踏上護理之路，因為從小看著媽媽站在醫療工作第一線背影，以成為「護二代」為榮。

吳美娟表示，她從進入護理工作以來，都在醫療最前線的臨床第一線，連挺著大肚子還是待在急救，雖然很多人認為有了小孩，還需要輪值的醫護行列太辛苦，但她從來沒有想要放棄。

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吳美娟指出，她都會跟孩子分享上班的點點滴滴，像是她曾碰過最感人的一幕，就是中年男子病危，惦記著多年女友遲遲沒有名份，醫護就在病床旁幫他們圓夢，新娘穿上白紗，還邀請戶政事務所人員見證與登記，當場不只新人眼眶都是欣喜的淚，醫護人員也默默在拍手中掉下了淚水。

吳美娟說，醫護工作看盡生老病死，直擊更多的悲歡離合，但也因為如此，也可以盡自己的力量來幫人一把。曾有外籍配偶的丈夫生病住院，外配卻剛好生產，兩人經濟都非常困窘，讓醫護人員萬分不捨，紛紛出錢出力幫外配做月子，買雞精買補品，陪外配夫妻走過人生最艱難的時光。

雖然許多人護理師媽媽都會力勸下一代不要當護理師，但吳美娟卻是那個例外，她認為這是份很有意義的工作，當女兒秋瑜決定就讀弘光科大要當護理師，她也全力支持。她覺得女兒零距離觀察護理師的辛苦與繁忙，還願意當「護二代」，如今念大二，也由她親手為女兒「加冠」，真令她感到驕傲。

彰濱秀傳醫院護理部主任吳美娟，為念弘光科大二年級女兒黃秋瑜加冠，也為女兒感到驕傲。（吳美娟提供）

彰濱秀傳醫院護理部主任吳美娟，為念弘光科大二年級女兒黃秋瑜加冠。（吳美娟提供）

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