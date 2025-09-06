健康網》網紅醫：能量飲料風險多 注意失眠等風險

近年各式能量飲料百花齊放，然各界專家示警，能量飲料的高咖啡因與糖分，影響健康甚鉅；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年有關能量飲料的討論變得相當多，近期英國政府明令禁止16歲以下青少年飲用能量飲料。能量飲料含有極高的糖與咖啡因，或許部分成人仰賴它加班，然國外有傳言指出，能量飲料喝多了恐致癌？有千萬訂閱的美國網紅醫師（Mikhail "Mike" Varshavski D.O.）滿致癌因子，很難說能量飲料是主要原因；但能量飲料喝多了，可能對健康有影響，這點可以確定。

英國廣播公司BBC報導，政府將在英格蘭地區禁止販售能量飲料給16歲以下青少年，英國衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting）表示，政府面對家長與教師的憂慮，以保護青少年的健康。實際上早有不少人倡議應禁止學童喝能量飲料，包含名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）就抱怨「看過學童在上午喝能量飲料當早餐，精力旺盛到像在牆壁上跳，這些飲料根本是惡夢」。

麥克針對一則網友提問表示，過度飲用能量飲料可能造成健康問題，包括心律不整，以及對心理健康和睡眠的負面影響等。然有媒體報導，能量飲料成分會導致癌症；但麥克認為這報導略為誇大。他認為若少量飲用，並不會致癌；只是其他影響睡眠等狀況仍須留意。

另外據外媒《cleveland clinic》報導，美國兒童和青少年精神學會表示，目前無證據表示12歲以下兒童攝取咖啡因是安全的，所有18歲以下兒童皆應該避免能量飲料。兒科內分泌醫師羅伊（Roy Kim）表示，咖啡因對幼童有極大的健康影響。

