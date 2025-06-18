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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》糖尿病元凶不只甜食！ 研究：「它們」更是陷阱

2025/06/18 11:45

研究指出，每天多吃1份紅肉或加工肉品，也會增加罹患糖尿病的風險；示意圖。（圖取自freepik）

研究指出，每天多吃1份紅肉或加工肉品，也會增加罹患糖尿病的風險；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕別以為只有甜食、含糖飲料是導致糖尿病的罪魁禍首！三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發影片引述1項研究指出，紅肉加工肉品是更大的陷阱，每天多吃1份，就會增加罹患糖尿病的風險。

蕭捷健表示，該研究表明，每天多吃1份紅肉，糖尿病風險會增加10-15%；而每天多吃1份加工肉品，如培根、香腸等，糖尿病風險甚至高達20-30%。因為這些食物含有飽和脂肪及添加物，會降低體內胰島素敏感度，讓血糖失控。

紅肉吃太多 恐影響腎功能

另外，蕭捷健補充，攝取太多紅肉還會加速腎衰竭的速度。他引述2017年1篇研究指出，腎衰竭的發生，大多是糖尿病和高血壓等慢性疾病病控制不好，若是長期攝取紅肉，有可能會增加慢性腎衰竭的機率。

他解釋，當我們吃下含有蛋白質的食物，特別是紅肉，會產生較多的酸性代謝物質，這些代謝物質需要由腎臟過濾排出體外，過量攝入紅肉，會增加腎臟的工作負擔，導致腎功能逐漸下降，引發慢性腎臟病。另外，紅肉也有可能會讓尿酸變多，導致痛風和腎結石的問題，進一步影響到腎功能。

因此，蕭捷健建議，想預防糖尿病，不只要少吃甜食，紅肉及加工肉品也要限量。日常生活裡可以改吃魚肉、雞肉或鴨肉等低脂肉類，再搭配蔬菜和全穀類，就能有效穩定血糖。

醫師建議，想穩定血糖可以改吃魚肉、低脂肉類，再搭配蔬菜和全穀類即可；示意圖。（圖取自freepik）

醫師建議，想穩定血糖可以改吃魚肉、低脂肉類，再搭配蔬菜和全穀類即可；示意圖。（圖取自freepik）

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